Uniunea Elevilor Reprezentanți a început campania “Elev informat” în Oradea!

Uniunea Elevilor Reprezentanți anunță lansarea unei noi ediții a campaniei naționale „Elev informat”,

inițiativă care marchează 10 ani de activitate dedicați informării și sprijinirii elevilor din România.

Lansată în urmă cu un deceniu, campania „Elev informat” a avut încă de la început misiunea de a

informa, sprijini, educa și îndruma elevii cu privire la drepturile și obligațiile pe care le au în sistemul

educațional. Prin activități de informare, materiale educaționale și dialog constant cu elevii, inițiativa a

contribuit la o mai bună înțelegere a prevederilor din Statutul Elevului și a modalităților prin care elevii

își pot face vocea auzită.

Ediția din acest an a campaniei începe în Oradea, urmând ca în perioada următoare membrii, însoțiți de unul dintre reprezentații Biroului de Conducere să ajungă în Constanța, Suceava și alte orașe din țară, pentru a ajunge la un număr cât mai mare de elevi și pentru a facilita dialogul direct cu aceștia. Într-un context național în care sistemul educațional se confruntă frecvent cu lipsa resurselor, subfinanțare și numeroase provocări structurale, Uniunea Elevilor Reprezentanți consideră că informarea și implicarea elevilor sunt esențiale pentru dezvoltarea unei educații corecte și echitabile. Prin această campanie, organizația promovează integritatea, egalitatea de șanse și participarea activă a elevilor, încurajându-i pe aceștia să își facă vocea auzită și să transmită problemele reale din sistem către factorii decizionali, inclusiv către Ministerul Educației.

„Educația trebuie să fie o prioritate reală pentru societate. Într-un sistem care are încă nevoie de reforme și de investiții consistente, elevii trebuie să fie informați și implicați. Campania “Elev informat”

își propune să ofere elevilor instrumentele necesare pentru a-și cunoaște drepturile, pentru a-și exprima opiniile și pentru a contribui la schimbarea sistemului educațional”, au transmis reprezentanții Uniunii Elevilor Reprezentanți.

Totodată, ediția din acest an a campaniei urmărește, precum precedentelor sale extinderea echipei

Uniunii Elevilor Reprezentanți, organizația invitând elevii din întreaga țară să se alăture inițiativei. Prin

implicarea în această campanie, elevii pot contribui direct la informarea colegilor lor, la promovarea

drepturilor elevilor și la consolidarea reprezentării elevilor la nivel național.