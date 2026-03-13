Deputatul Acțiunii Conservatoare, Robert Alecu, vot favorabil în privința solicitării SUA de a utiliza două baze militare de pe teritoriul României pentru activități logistice: “România nu își poate permite să întoarcă spatele alianțelor care îi garantează securitatea!”

Deputatul Acțiunii Conservatoare, Robert Alecu, a votat, în Parlamentul României, asupra solicitării Statelor Unite de a utiliza două baze militare de pe teritoriul României pentru activități logistice.

Potrivit lui Alecu, nu vorbim despre intrarea României în război și nici despre operațiuni de luptă desfășurate de pe teritoriul nostru, ci despre sprijin logistic limitat, temporar, similar cu ceea ce România asigură deja pentru trupele aliate.

“Poziția mea a fost simplă: România nu trebuie implicată în războaie, dar nici nu își poate permite să întoarcă spatele alianțelor care îi garantează securitatea. Ca stat membru al NATO și partener strategic al Statelor Unite, trebuie să acționăm lucid, în interesul național.

Am analizat documentele și informațiile prezentate Parlamentului și am ajuns la concluzia că această solicitare nu angajează România într-un conflict, ci ține de cooperarea militară în cadrul alianțelor din care facem parte!”, a punctat deputatul ACT.

