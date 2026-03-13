Românii mănâncă mai multă ciocolată, dar o aleg mai atent: piața depășește 300 milioane euro, iar segmentul premium câștigă teren

Consum în creștere cu peste 9% în doi ani, într-un context de încetinire a retailului: românii cumpără mai selectiv și se orientează către produse premium, locale și experiențe gastronomice

Piața ciocolatei din România continuă să crească, chiar și într-un context economic marcat de presiuni inflaționiste și de încetinirea consumului din retailul de masă. Estimările industriei indică faptul că valoarea totală a pieței depășește 300 milioane de euro, iar consumul anual se ridică la aproximativ 35.000 de tone de ciocolată.

Consum în creștere: românii mănâncă mai multă ciocolată

Datele din industrie arată o evoluție constantă a consumului de ciocolată în ultimii ani:

2023: 2,16 kg de ciocolată per persoană/an

2024: 2,26 kg per persoană/an

2025: 2,36 kg per persoană/an

Această evoluție indică o creștere de aproximativ 9% în doar doi ani. În același timp, consumul rămâne semnificativ sub media europeană, care depășește 7 kg per persoană annual, ceea ce înseamnă un potențial de dezvoltare ridicat pentru piața românească de ciocolată.

„Valhrona este brandul de referință pentru cei mai mari maeștri cofetari si chefi cu stele Michelin din întreaga lume. A fost fondata exclusiv pentru profesioniști. Reprezintă exact 1% din producția de ciocolată la nivel mondial, așadar nu va fi niciodată ciocolata de masă. Începând de anul acesta, Valhrona s-a întors in grupul-mama Savencia si va fi din ce in ce mai vizibilă in zona de educație pentru chefi. Pentru ca piata din România este absolut extraordinara, ne angajam sa sustinem comunitățile de chefi din România prin orice va fi nevoie.” (Simona Borascu, Foodservice Marketing Manager Valrhona)

Retailul încetinește, dar consumul de ciocolată crește

În paralel, piața de retail alimentar din România a intrat într-o perioadă de încetinire. În 2025, vânzările cu amănuntul au scăzut cu aproximativ 2% față de anul precedent. În mod paradoxal, consumul de ciocolată continuă să crească în acest context.

În literatura economică, acest fenomen este cunoscut drept „selective premiumization” – situația în care consumatorii reduc cantitatea totală cumpărată, dar sunt dispuși să plătească mai mult pentru produse premium sau experiențiale.

Consum mai selectiv: interes pentru produse locale și experiențe

Potrivit unui studiu regional privind tendințele din industria ciocolatei:

88% dintre consumatori caută produse care reflectă identitatea culturală sau patrimoniul local

84% apreciază produsele asociate cu momente speciale sau experiențe gastronomice

49% preferă produse cu liste scurte de ingrediente

între 41% și 47% sunt atrași de combinații de arome inovatoare și experiențe senzoriale

„România începe să fie din ce în ce mai vizibilă pe harta internațională a ciocolatei artizanale. Ciocolatierii români câștigă tot mai multe premii în competiții internaționale, iar piața locală evoluează constant. Mai mult, există branduri de ciocolată care s-au lansat chiar în cadrul Chocolate Saga.” (Adina Istrate, organizator Chocolate Saga)

Chocolate Saga rămâne cel mai amplu eveniment din România dedicat exclusiv universului ciocolatei, reunind producători artizanali, branduri premium și concepte inovatoare într-un format care pune accent atât pe experiență, cât și pe educarea gustului.

Chcooate Saga va avea loc în perioada 13-15 martie la Biblioteca Națională din București. Prețul biletului este de 20 de lei vineri si 25 de lei in weekend și poate fi achiziționat de pe platforma Entertix. Copiii sub 10 ani si persoanele cu dizabilități au intratrea gratuită.

