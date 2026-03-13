Salariul minim brut, majorat de la 1 iulie 2026!

Guvernul României a aprobat joi, 12 martie, hotărârea privind majorarea salariului minim de bază minim brut pe țară la 4.325 de lei lunar, începând cu data de 1 iulie 2026, față de 4.050 de lei cât este în prezent.

Ministerul Muncii informează că în luna iulie 2026, tariful orar va fi de 25,949 lei/oră pentru un program complet de lucru de 166,667 ore, în medie, pe lună. Majorarea reprezintă o creștere de 6,8%, ceea ce în valoare absolută înseamnă 275 de lei în sumă brută. În valoare netă, salariul va fi de 2.699 lei, majorarea pe net fiind de 125 de lei.

„Am luptat pentru creșterea salariului minim pentru că știu că, pentru sute de mii de români, acesta nu este doar un indicator economic, ci venitul de care depinde viața de zi cu zi. Vorbim despre oameni care muncesc cinstit și care merită să trăiască cu demnitate din munca lor.

Majorarea salariului minim înseamnă mai multă siguranță, o putere de cumpărare mai mare și o barieră împotriva abuzurilor și a muncii la negru. Am susținut această măsură pentru că eu cred că munca trebuie respectată, nu exploatată.

Iar rolul nostru este să fim de partea celor care muncesc, să le oferim protecție și șansa la un trai mai bun”, a declarat ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Petre-Florin Manole, într-un comunicat.

De majorarea salariului minim de bază brut pe țară vor beneficia 1.759.027 salariați.