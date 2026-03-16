Accident cumplit la Olosig, în Bihor. Două persoane au murit, după ce o parapantă cu motor s-a prăbușit!

Două persoane au murit duminică seara, 15 martie, după ce parapanta cu motor în care se aflau s-a prăbușit. Victimele sunt pilotul, în vârstă de 52 de ani, și o pasageră de 19 ani. Accidentul s-a produs în localitatea Olosig, din județul Bihor.

Sesizarea a fost făcută în jurul orei 18:55, când pompierii de la ISU Bihor au fost anunțați că o parapantă cu motor, în care se aflau două persoane, s-a prăbușit pe un câmp din apropierea localității Olosig, potrivit News.ro.

„La sosirea forțelor de intervenție, cele două victime se aflau în afara parapantei, ambele în stop cardio-respirator”, a anunțat ISU în jurul orei 19.50.

La fața locului au intervenit de urgență două echipaje de pompieri din cadrul Stației Săcueni, cu o ambulanță SMURD a subunității și cu o autospecială de intervenție, echipajul de terapie intensivă mobilă al SMURD Oradea şi un echipaj al SAJ.

La sosirea echipajului, cele două victime, pilotul în vârstă de 52 de ani, şi pasagera în vârstă de 19 ani, se aflau în afara parapantei, ambele în stop cardio-respirator.

Echipajele SMURD şi SAJ au efectuat manevre de resuscitare, însă din nefericire a fost declarat decesul în cazul ambelor victime.

„Cercetările sunt continuate de polițiștii Serviciului Județean al Poliției Transporturi Bihor sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Oradea, pentru stabilirea cu exactitate a cauzei și împrejurărilor producerii tragicului eveniment”, a declarat Poliția