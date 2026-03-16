Alarmant: Meteorologii anunță ninsori semnificative, în zonele de munte, în luna aprilie!

Meteorologii EaseWeather au actualizat prognoza meteo pentru perioada următoare. Cele mai recente date arată că nu scăpăm încă de ninsori. Află în rândurile de mai jos în ce orașe va ninge până pe 26 aprilie.

Iarna nu pare că vrea să plece din zonele montane. Potrivit prognozei actualizate, în stațiunile de pe Valea Prahovei sunt așteptate șase zile de ninori, în luna aprilie.

Chiar dacă suntem deja în luna martie, meteorologii ne recomandă să nu renunțăm încă la hainele de iarnă.

Prognoza meteo. Luni, regimul termic va fi caracterizat de valori ușor mai ridicate decât cele specifice datei. Cerul va fi variabil, temporar cu înnorări în regiunile extracarpatice. Trecător, ziua, în zona Carpaților Meridionali, la altitudini mari, vor fi posibile precipitații slabe mixte, iar noaptea, izolat va ploua slab în Banat și Crișana. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 9…10 grade pe litoral și 17 grade în regiunile vestice și nord-vestice, iar cele minime vor fi cuprinse între -4 și 5 grade, mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei, spre -8 grade. Dimineața și noaptea, pe spații mici, se va forma ceață.

În Capitală, vremea va fi în general frumoasă, iar regimul termic caracterizat de valori ușor mai ridicate decât cele specifice datei. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 13 grade, iar cea minimă va fi de -1…2 grade.

MARȚI

Valorile termice diurne vor fi în continuare mai mari decât cele specifice datei în centrul, sudul și estul teritoriului, în timp ce în vestul și nord-vestul țării vor fi în scădere și se vor situa în jurul celor normale. Cerul va fi temporar noros, iar pe arii restrânse în Banat, Crișana, Maramureș și izolat în Transilvania și posibil în Oltenia, temporar va ploua slab. În zona montană, pe alocuri, vor fi precipitații mixte.

Vântul va sufla slab și moderat, temporar cu intensificări spre seară și noaptea în sudul Banatului, unde vor fi viteze la rafală în general de 50…60 km/h. Temperaturile maxime se vor încadra între 9 și 16 grade, iar cele minime se vor situa între -6 și 6 grade. Dimineața și noaptea, pe alocuri în sud-est va fi nebulozitate joasă sau ceață.

În București, valorile termice se vor menține ușor mai ridicate decât cele specifice datei. Cerul va avea temporar înnorări, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 13…14 grade, iar cea minimă de 1…3 grade.

MIERCURI

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această dată, iar cerul va avea înnorări temporare îndeosebi în sudul și estul țării. Izolat vor fi precipitații slabe sub formă de ploaie în sud-vest, la munte vor fi predominant ninsori, iar noaptea în Moldova vor fi ploi și trecător lapoviță. Vântul va avea intensificări temporare în majoritatea regiunilor, cu rafale de 35…45 km/h, dar mai ales în Oltenia și în sudul Banatului, unde vor fi viteze de 55…70 km/h. Temperaturile maxime se vor încadra, în general, între 10 și 17 grade, iar cele minime între -4 și 6 grade.

În Capitală, cerul va fi temporar noros, iar vântul va sufla moderat, trecător cu intensificări ușoare. Temperatura maximă va fi de 13…14 grade, iar cea minimă de 2…4 grade.

JOI

Vremea se va răci, astfel că valorile termice vor deveni apropiate de normalul perioadei în cea mai mare parte a țării. Cerul va avea înnorări în sud, centru și est, unde izolat vor fi condiții de ploaie slabă, iar în rest va fi variabil. La munte trecător și izolat va ninge slab. Vântul va avea intensificări temporare cu precădere în regiunile estice și sudice. Temperaturile maxime se vor încadra, în general, între 5 și 13 grade, iar cele minime între -3 și 5 grade.

Vremea va fi normală din punct de vedere termic în București. Cerul va avea înnorări și trecător vor fi posibile ploi slabe. Vântul va sufla moderat, cu intensificări ușoare ziua. Temperatura maximă va fi de 9…11 grade, iar cea minimă de 2…4 grade.