Avalanșă de înscrieri la concursul de intrare în rândul funcționarilor europeni!

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a anunțat că peste 7.400 de români s-au înscris la concursul de intrare în rândul funcționarilor europeni. Potrivit oficialului, interesul ridicat al candidaților a determinat autoritățile să organizeze sesiuni speciale de pregătire pentru cei care doresc să urmeze o carieră în instituțiile Uniunii Europene.

Conform datelor prezentate de ministru, România se află pe locul 7 între statele membre ale Uniunea Europeană în ceea ce privește numărul de candidați înscriși la acest concurs. Autoritățile consideră că participarea ridicată poate contribui la creșterea reprezentării românilor în structurile administrative europene.

„Având în vedere interesul crescut al absolvenților români am decis să-i sprijinim cu sesiuni de pregătire pentru a contribui concret la promovarea unei reprezentări sporite a cetățenilor români în cadrul instituțiilor europene”, a scris Oana Țoiu, într-o postare pe Facebook.

Pentru a susține candidații, Ministerul Afacerilor Externe, împreună cu Institutul European din România, vor organiza o serie de sesiuni online de pregătire dedicate celor care participă la concursurile pentru funcționari europeni.

Accesul la aceste sesiuni va fi gratuit, iar organizatorii spun că programul are scopul de a sprijini candidații în procesul de selecție și de a crește șansele românilor de a ocupa posturi în instituțiile Uniunii Europene.