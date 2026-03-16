Directorul general al OMV, Alfred Stern: „Cine nu este dispus să plătească prețurile ridicate va trebui să renunțe la mașină!””

Directorul general al OMV, Alfred Stern, a negat acuzațiile potrivit cărora compania ar profita de pe urma creșterii puternice a prețurilor la combustibil provocate de războiul din Orientul Mijlociu.

De la izbucnirea conflictului din Iran, motorina s-a scumpit considerabil în Austria, depășind 1,90 euro pe litru la unele benzinării, potrivit krone.at. În context, Stern a fost întrebat în cadrul emisiunii „Journal zu Gast” de la postul public Ö1 dacă OMV obține „bani în plus” din actuala criză.

„Prețurile nu sunt stabilite la rafinărie”, a răspuns el, explicând că doar o mică parte din costul final al combustibilului ajunge la companie. Dintr-un preț de 1,70 euro pe litru de benzină premium, aproximativ 90 de cenți reprezintă taxe și accize, în timp ce 55 de cenți merg către achiziția propriu-zisă a petrolului brut. Prin urmare, marja OMV nu ar depăși 25 de cenți pe litru.

Stern a subliniat că statul este principalul beneficiar al prețurilor ridicate, nu companiile petroliere, și a pus creșterea tarifelor pe seama unui deficit global cauzat de războiul din Iran. „Cine nu este dispus să plătească prețurile ridicate pe care le plătim în Europa și Austria va trebui să renunțe la mașină”, a declarat acesta.

Șeful OMV a mai avertizat că nu poate garanta aprovizionarea constantă cu carburant până la finalul anului, atrăgând atenția că, într-un scenariu extrem, Austria s-ar putea confrunta cu o penurie de combustibil. „Dacă există o lipsă de combustibil, trebuie să economisim, să conducem mai puțin, să conducem mai încet. Nu există altă soluție”, a spus el.

Statele Unite au atacat centrul petrolier iranian de pe insula Kharg, iar fostul președinte american Donald Trump a cerut aliaților occidentali să contribuie la redeschiderea strâmtorii Ormuz.