Eurodeputatul Maria Grapini, invitată la Sărbătoarea Holi (Festivalul Culorilor): “Legăturile culturale, tradiționale, creează premisele necesare pentru pace în lume!”

Europarlamentarul Maria Grapini, vicepreședintă a Comisiei pentru Piață Internă și Protecția Consumatorilor și fost consul onorific al Indiei în România, a fost invitată, alături de Excelența Sa, Ambasadorul Indiei, la Sărbătoarea Holi – Sărbătoarea Culorilor.

“Eu cunosc India, o țară minunată, pe care am vizitat-o de mai multe ori! Am avut relații foarte bune cu șase ambasadori. Excelenți diplomați, excelenți oameni…De când m-am dus în Parlamentul European, în anul 2014, am încercat să înțeleg ce înseamnă sloganul “Sub același cer, culturi diferite”! Fiecare țară trebuie să-și păstreze tradițiile, cultura, și atunci când înțelegem cultura, va apărea acea legătură sufletească care ne unește. Până la urmă, legăturile culturale, tradiționale, creează premisele necesare pentru pace în lume. Din păcate, astăzi avem un context nefavorabil și Excelența Voastră, prin inițiativa pe care ați avut-o, ne faceți să ne simțim bine, alături de cei dragi, și să uităm de toate aceste provocări!”, a precizat eurodeputatul Grapini, în intervenția sa.

De menționat faptul că Ambasada Indiei în România a organizat, duminică, la Timișoara, Holi, festivalul indian al culorilor, al bucuriei și al prieteniei.

Holi marchează venirea primăverii și simbolizează victoria binelui asupra răului, reînnoirea și apropierea dintre oameni.

Spiritul și cultura Indiei au fost, astfel, împărtășite, cu toți cei care au participat la acest minunat festival, de la mic la mare, și care s-au bucurat de o zi de cultură și muzică.