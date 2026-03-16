PSD depune amendamente la legea bugetului de stat!

Proiectul de buget pe anul 2026 ajunge luni în comisiile parlamentare de specialitate pentru dezbatere și avizare. Potrivit calendarului aprobat de conducerea Parlamentului, luni, între orele 18:00 și 22:00, sunt programate ședințe comune ale comisiilor de specialitate pentru examinarea proiectului bugetului, avizarea și depunerea avizelor la comisiile de buget. PSD a anunțat că va vota bugetul în Parlament, dar că va depune amendamente pentru a asigura finanţarea integrală a Pachetului de Solidaritate, spre nemulțumirea PNL. Premierul Ilie Bolojan a catalogat anunţul PSD drept „o acţiune politică” prin care ”încearcă să vină o retorică de tip AUR, încercând să se delimiteze de răspunderile acestei guvernări” și a făcut „apel la responsabilitate”, amintindu-le acestora că „este un buget strâns şi nu merită să ne întoarcem la greşelile pe care le-am făcut anii trecuţi”.

Dezbaterile în Parlament pe proiectul bugetului de stat pe 2026 încep luni. PSD a depus amendamente la legea bugetului și anunță că a identificat două surse de venituri suplimentare la bugetul de stat ce totalizează 2,3 miliarde de lei, despre care spune că Ministerul Finanțelor le-a trecut cu vederea în mod absolut nejustificat:

1. Recuperarea unei cote din arieratele la buget pe contribuțiile de asigurări sociale. Totalul contribuțiilor sociale restante ale agenților economici este 3,7 miliarde lei, credem că o țintă de recuperare de 1,3 mld lei este absolut obligatorie, fiindcă aceste restanțe la buget înseamnă bani opriti din salariu de la angajați pentru CAS, dar nevirați la stat.

2. Colectarea la buget a unei sume suplimentare din TVA de 1 miliard de lei, având în vedere creșterea prețului combustibililor care înseamnă majorarea veniturilor încasate de întreaga piață a combustibililor – una dintre cele mai importante ramuri ale economiei.

„Din cele 2.3 mld lei, depunem amendamente pentru a completa finanțarea integrală a întregului Pachet de Solidaritate (necesare – 1,1 mld) și pentru a compensa pierderea de venit in urma eliminării introducerii CASS pentru mame, veterani de război, deținuți (necesar – cca 500 mil), restul banilor rămânând la dispoziția MFP pentru a fi realocați în interiorul bugetului, în funcție de necesități”, transmite PSD.

Eliminarea CASS pentru veterani și văduvele de război este un act de recunoștință pentru sacrificiul adus patriei, iar în cazul foștilor deținuți politici reprezintă o reparație morală pentru suferințele îndurate în timpul dictaturii comuniste. Scutirea de contribuție pentru invalizi are o dimensiune profund umanitară, deoarece aceștia se confruntă zilnic cu limitări și dificultăți majore. În același timp, prin susținerea personalului monahal, statul transmite un semn de respect față de vocația și austeritatea unei vieți dedicate valorilor morale și spirituale.

Prin urmare, adoptarea acestui amendament nu reprezintă doar o ajustare fiscală, ci un gest de dreptate socială și de solidaritate. Atunci când costurile pentru buget sunt reduse, dar beneficiul moral și social este considerabil, o asemenea măsură devine nu doar oportună, ci și necesară. România are datoria de a-și arăta recunoștința față de veteranii și văduvele de război, foștii deținuți politici, invalizi și personal monahal, acordându-le un sprijin concret, care să le asigure demnitatea și respectul pe care îl merită.

în fața unui declin demografic alarmant și a efectelor sale directe asupra pieței muncii, sistemului de pensii și atractivității economice a României, menținerea scutirii de la plata contribuției CASS pentru mamele aflate în concediu de creștere copil nu este doar o măsură de protecție socială, ci o politică publică esențială pentru asigurarea viitorului acestei țări. Adoptarea amendamentului în acest sens înseamnă, în fapt, o investiție în stabilitatea demografică, în echilibrul social și în dezvoltarea durabilă a României.

În mod deosebit sunt afectate persoanele vulnerabile, în special cele cu pensii mici, familiile cu un număr mare de copii, precum și familiile care au în îngrijire copii cu dizabilități. Pentru aceste categorii, cheltuielile pentru hrană, utilități, educație, servicii medicale și alte nevoi specifice copiilor au crescut semnificativ, în timp ce veniturile au rămas limitate sau insuficiente pentru a acoperi aceste costuri.