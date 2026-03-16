Se reduce birocrația. Noi reguli pentru avizarea investiţiilor în România!

Premierul Ilie Bolojan a transmis, duminică, după ce Guvernul a adoptat o ordonanţă care simplifică procedurile pentru avizarea investiţiilor, că Executivul va sprijini astfel economia, se va reduce birocraţia şi vor scădea costurile de conformare.

Guvernul a adoptat o ordonanţă care simplifică procedurile pentru avizarea investiţiilor. Ordonanța va intra în vigoare săptămâna viitoare, a anunțat premierul Ilie Bolojan.

„Vom sprijini astfel economia, se va reduce birocraţia şi vor scădea costurile de conformare. De săptămâna viitoare ordonanţa va intra în vigoare”, a transmis premierul Ilie Bolojan, într-o postare pe Facebook.

Şeful Executivuui arată că măsurile au impact în 3 domenii.

”Scurtarea termenelor în vederea obţinerii avizelor de mediu pentru investiţii Pentru a construi o fabrică, de exemplu, obţinerea avizului de mediu dura luni de zile, uneori ani, dacă se contesta proiectul. Prin noile prevederi, termenele se reduc substanţial şi toată documentaţia se va depune electronic”, expică premierul.

Bolojan arată că, prin ordonanţă, se introduce mai puţină birocraţie pentru investiţiile mari.

”Pragul de analiză pentru investiţii creşte de la 2 la 5 milioane de euro. Mai puţine proiecte vor trebui să ceară avizarea, ceea ce înseamnă proceduri mai rapide pentru cele care rămân”, a mai spus șeful Executivului.

Premierul mai afirmă că nu se mai solicită analiza suplimentară prin Consiliul Concurenţei, iar avizarea se simplifică şi termenele se scurtează şi documentele vor putea fi depuse digital. În plus, Comisia pentru examinarea investiţiilor străine nu va mai întârzia avizarea.

Ordonanţa aduce şi reguli mai simple pentru avizele de securitate la incendiu.

”Pentru proiectele cu risc scăzut nu va mai fi nevoie de aviz, ceea ce va reduce semnificativ numărul de dosare. În plus, dacă instituţiile întârzie avizele, companiile vor putea primi acorduri provizorii de 60 de zile, astfel încât activitatea să nu fie blocată”, spune premierul Ilie Bolojan.