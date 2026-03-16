Thailanda în 2026: de ce circuitele complexe devin noul trend în turismul exotic

În 2026, turismul exotic trece printr-o schimbare importantă: turiștii nu mai caută doar vacanțe relaxante pe plajă, ci experiențe complete care combină cultura, aventura și natura. Thailanda se află desigur în topul preferințelor tocmai datorită diversității impresionante de experiențe pe care le oferă. De la metropole vibrante și temple spectaculoase, până la jungle, sanctuare de animale și insule tropicale.

Circuitele complexe, care includ mai multe regiuni ale țării într-o singură călătorie, sunt tot mai căutate, deoarece permit explorarea autentică a acestei destinații. O vacanță completă în Thailanda include de obicei trei zone emblematice: Bangkok, Chiang Mai și Phuket, fiecare cu personalitatea și atracțiile sale.

Thailanda – una dintre cele mai populare destinații turistice din lume

Thailanda este recunoscută la nivel mondial pentru peisajele sale tropicale, templele budiste impresionante, gastronomia exotică și ospitalitatea localnicilor. Țara oferă o combinație rară între spiritualitate, natură și divertisment modern, ceea ce o transformă într-una dintre cele mai populare destinații turistice din lume. Pe lângă plajele spectaculoase, turiștii sunt atrași de experiențele autentice: piețe tradiționale, temple vechi de secole, sate montane și interacțiuni directe cu cultura locală.

Potrivit lui Eduard Șerbănoiu, fondatorul platformei de turism thailandezul.ro, tendința actuală este clară: turiștii preferă itinerarii complexe, care combină mai multe regiuni ale țării.

„Thailanda este recunoscută pentru plajele sale uimitoare, oamenii foarte prietenoși, elefanți și pentru masajul thailandez. Alte lucruri pentru care este renumită Thailanda sunt: mâncarea de pe stradă care este mereu delicioasă și extrem de proaspătă, cum ar fi pad thai-ul sau orezul lipicios cu mango, precum și temple pline de istorie, plimbări cu tuk-tuk-ul sau piețe plutitoare. Tot mai mulți turiști își doresc să descopere Thailanda dincolo de clasicele sejururi pe plajă. Circuitele care includ Bangkok, Chiang Mai și Phuket oferă o imagine completă a țării: orașe vibrante, temple spectaculoase, natură exotică și experiențe autentice cu localnicii. Acest tip de vacanță include, de regulă, transportul între orașe și experiențe atent selectate – de la piețe tradiționale și temple, până la aventuri în natură și excursii pe insule. Thailanda rămâne una dintre puținele destinații din lume care poate oferi, într-o singură vacanță, o combinație atât de variată de experiențe: metropole vibrante, temple sacre, natură tropicală și unele dintre cele mai frumoase plaje din Asia. În 2026, tocmai această diversitate transformă circuitele complexe în alegerea ideală pentru turiștii care vor mai mult decât o simplă vacanță – vor o experiență completă, autentică și memorabilă.”, explică Eduard Șerbănoiu.

Bangkok – capitala contrastelor

Prima oprire într-un circuit complex este, de obicei, Bangkok, un oraș fascinant în care tradiția și modernitatea coexistă la fiecare pas.

Printre experiențele memorabile se numără vizita la celebra piață plutitoare Damnoen Saduak, una dintre cele mai cunoscute piețe de acest tip din Thailanda, unde comercianții vând fructe, suveniruri și preparate locale direct din bărci, pe canalele înguste ale regiunii.

La fel de spectaculoasă este piața Maeklong, cunoscută drept piața de pe șina de tren: tarabele sunt amplasate chiar pe linia ferată, iar în momentul în care trenul trece, comercianții își strâng rapid marfa și umbrelele, pentru ca apoi să le monteze din nou în câteva secunde.

Bangkok impresionează și prin templele sale emblematice: Wat Pho, templul celebru pentru statuia uriașă aurita lui Buddha culcat cu o lungime de 46 metri si Wat Arun, „Templul Zorilor”, unul dintre cele mai fotografiate monumente ale orașului. În apropiere se află și celebrul Chinatown, un cartier vibrant, renumit pentru street food, piețe și atmosfera sa autentic asiatică.

Trenul de noapte Bangkok – Chiang Mai

Unul dintre momentele speciale ale unui circuit în Thailanda este călătoria cu trenul de noapte dintre Bangkok și Chiang Mai. Această experiență oferă turiștilor ocazia de a traversa peisaje spectaculoase și de a descoperi o altă față a țării – mai liniștită, mai verde și mai autentică.

Chiang Mai – cultura și natura nordului

Situat în nordul Thailandei, Chiang Mai este considerat centrul cultural al țării. Aici turiștii descoperă temple impresionante, natură spectaculoasă și experiențe unice. Unul dintre cele mai importante obiective este Templul Doi Suthep, o bijuterie spirituală situată la 1073 metri altitudine, construit pe un munte de unde se poate admira o panoramă impresionantă asupra orașului. Este unul dintre cele mai sacre temple budiste din regiune și o atracție majoră pentru vizitatori, care adăpostește o relicvă sacră a lui Buddha, pavilioanele decorate cu picturi murale și sculpturi elaborate.

După explorarea acestui loc sacru, se poate coborî muntele pentru a vizita neobișnuitul „Secret Temple” (Wat Pha Lat), un sanctuar ascuns în pădure, departe de traseele turistice obișnuite, unde turiștii sunt intampinati de o oază de liniște cu statui acoperite de mușchi, cascade liniștitoare și construcții vechi integrate perfect în natura înconjurătoare.

Tot în Chiang Mai se află unele dintre cele mai interesante experiențe turistice:

Sanctuarul Elefanților , unde animalele sunt protejate și îngrijite într-un mod etic

, unde animalele sunt protejate și îngrijite într-un mod etic Marele Canion din Chiang Mai , un loc spectaculos pentru relaxare și activități în aer liber

, un loc spectaculos pentru relaxare și activități în aer liber Ținutul Tigrilor , o rezervație dedicată acestor animale impresionante

, o rezervație dedicată acestor animale impresionante Ferma de Șerpi , Ferma de Orhidee și Ferma de Fluturi , locuri unde turiștii pot descoperi biodiversitatea extraordinară a regiunii

, și , locuri unde turiștii pot descoperi biodiversitatea extraordinară a regiunii Cascada Mae Sa, una dintre cele mai frumoase cascade din zonă

În apropiere se află și un loc simbolic numit Tărâmul Îngerilor, o experiență culturală și spirituală care completează atmosfera specială a regiunii.

Phuket – paradisul tropical

Ultima etapă a unui circuit complex este de obicei Phuket, cea mai mare insulă a Thailandei și una dintre cele mai populare destinații de plajă din Asia. Printre locurile spectaculoase se numără Mai Khao Beach, faimoasă pentru imaginile cu avioane care aterizează foarte aproape de plajă, dar și punctul de observare Samet Nangshe, considerat unul dintre cele mai spectaculoase locuri de belvedere din sudul Thailandei.

De asemenea, turiștii pot explora celebrele insule James Bond, devenite faimoase după apariția lor într-un film din seria James Bond. Aceste insule calcaroase spectaculoase din golful Phang Nga sunt printre cele mai fotografiate locuri din Thailanda.

„Din 2024, accesul în Thailanda a devenit și mai simplu pentru turiștii români. Nu mai este nevoie de viză, iar la sosirea pe aeroport se primește automat dreptul de ședere pentru 60 de zile. Desigur, există și alte formalități administrative necesare, dar de acestea se ocupa cel care organizează circuitele, astfel încât participanții să nu aibă grija documentelor sau a detaliilor logistice. Rolul însoțitorului de grup este de a se ocupă de transport, de cazare, de organizarea experiențelor și de optimizarea programului la fața locului, astfel încât fiecare zi să fie eficientă și plină de experiențe memorabile. În același timp, se asigură că toți participanții sunt în siguranță și că fiecare persoană din grup este tratată în mod egal. Există o colaborare cu ghizi locali în fiecare excursie inclusă, oameni foarte bine pregătiți, calmi și deschiși, care oferă informațiile direct la fața locului, în limba engleză. În cadrul circuitelor avem aproximativ 12 experiențe organizate, fiecare activitate având deja ghidul local care se ocupă de organizare. În ceea ce privește serile, programul este flexibil: uneori se organizează ieșiri de grup pentru cine dorește să exploreze viața de noapte sau restaurantele locale, iar în alte seri participanții pot descoperi orașul pe cont propriu, pe baza recomandărilor însoțitorului de grup.”, explică Eduard Șerbănoiu, fondatorul platformei thailandezul.ro.

Într-o perioadă în care turiștii caută mai mult decât simple vacanțe de relaxare, Thailanda reușește să ofere exact ceea ce își doresc: experiențe complete, autentice și bine organizate. De la agitația fascinantă a Bangkokului și templele sacre din Chiang Mai, până la plajele spectaculoase din Phuket și insulele exotice din Golful Phang Nga, fiecare etapă a unui circuit dezvăluie o altă față a acestei destinații.

Circuitele complexe devin astfel alegerea ideală pentru cei care vor să descopere cultura, natura și energia Thailandei într-o singură călătorie. Iar atunci când itinerariul este gândit atent, cu experiențe variate și ghizi locali care oferă contextul autentic al fiecărui loc, vacanța se transformă într-o aventură memorabilă.

În 2026, Thailanda nu mai este doar o destinație exotică de bifat pe lista de călătorii, ci un univers de experiențe care merită explorat în profunzime – pas cu pas, oraș cu oraș, insulă cu insulă.

