Trump avertizează dur țările membre NATO care nu contribuie la securizarea Strâmtorii Ormuz!

Preşedintele american Donald Trump a avertizat că NATO se va confrunta cu un viitor „foarte rău” dacă aliaţii SUA nu contribuie la securizarea Strâmtorii Ormuz, transmiţând un mesaj dur naţiunilor europene în legătură cu această rută strategică. Liderul de la Casa Albă a îndemnat şi Beijingul să ajute la rezolvarea perturbărilor din strâmtoare, provocate de conflictul cu Iranul.

„Este firesc ca cei care beneficiază de această strâmtoare să ajute pentru a se asigura că nu se întâmplă nimic rău acolo”, a spus Donald Trump pentru Financial Times într-un interviu telefonic, adăugând: „Dacă nu există un răspuns sau dacă răspunsul este negativ, cred că va fi foarte rău pentru viitorul NATO”.

Acesta a invocat sprijinul acordat de SUA Ucrainei în războiul cu Rusia, spunând: „Nu trebuia să-i ajutăm în privinţa Ucrainei. … Acum vom vedea dacă ne ajută ei pe noi. Pentru că am spus de mult timp că noi vom fi acolo pentru ei, dar ei nu vor fi acolo pentru noi”. Întrebat ce fel de asistenţă solicită, Donald Trump a răspuns: „Orice este necesar”, inclusiv nave de deminare.

De asemenea, liderul de la Casa Albă a sugerat că aliaţii ar putea ajuta la contracararea ameninţărilor venite de pe coasta iraniană. Trump vrea „oameni care să neutralizeze nişte actori periculoşi de-a lungul coastei”, referindu-se la forţele iraniene care au folosit drone şi mine navale în Golf.

Preşedintele Statelor Unite şi-a repetat frustrarea faţă de premierul britanic Keir Starmer pentru lipsa unui sprijin imediat pentru loviturile americano-israeliene asupra Iranului.

„Marea Britanie ar putea fi considerată aliatul nr. 1, cel mai vechi etc., iar când le-am cerut să vină, nu au vrut să vină. Şi imediat ce practic am eliminat capacitatea de pericol a Iranului, au spus: «Oh, bine, vom trimite două nave», iar eu am spus: «Avem nevoie de aceste nave înainte să câştigăm, nu după ce câştigăm». Am spus de mult timp că NATO este o stradă cu sens unic”, a relatat Trump.

Donald Trump susține că ar putea amâna summitul cu Xi şi îndeamnă China să ajute la redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

„Cred că şi China ar trebui să ajute, pentru că China îşi ia 90% din petrol din strâmtoare”, a declarat Trump, adăugând că ar prefera să cunoască poziţia Beijingului înaintea întâlnirii planificate între cei doi lideri în această lună.