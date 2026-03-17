Afacerile Eisberg România s-au majorat cu 7% în 2025

Măsurile de austeritate luate în 2025, schimbările survenite în cadrul fiscal au stimulat abilitatea companiilor locale de a răspunde la provocări. În condițiile în care România a intrat în recesiune tehnică la sfârșitul anului trecut iar inflația a stagnat la aproape 10%, liderul național al pieței salatelor gata de consum, Eisberg România, a reușit anul trecut să-și mențină ritmul de dezvoltare.

În acest sens, Nicoleta Scarlat, director de vânzări și marketing, a precizat că „măsurile fiscale nu pot fi contracarate la fel de rapid, pe cât are statul obiceiul de a le schimba. Instabilitatea economică este unul dintre factorii care ne afectează direct, prin relaţia cu partenerii noştri B2B. Chiar şi aşa, creşterea noastră valorică a fost de 7%. Iar majorarea volumelor tot cu 7%, nu a ajutat la recuperarea găurii lăsate de inflație.”

Principalul eveniment din viața companiei a fost reprezentat de intrarea Eisberg România, alături de alte două fabrici Eisberg din Ungaria și Polonia, în grupul polonez Green Factory, care și-a consolidat astfel poziția de lider al pieței specializate din Europa Centrală şi de Est, la care contribuie și faptul că deține la nivel european 2.500 ha de culturi specializate.

La finalizarea achiziției Eisberg România și Eisberg Ungaria, Artur Rytel, CEO și președinte al Consiliului de Administrație al Green Holding, a declarat că „această mișcare strategică ne consolidează poziția de producător de preparate alimentare proaspete în regiunea Europei Centrale și de Est, făcându-ne un partener mai atractiv și mai fiabil pentru clienții noștri. De asemenea, ne permite să servim mai bine consumatorii prin extinderea gamei noastre de produse și îmbunătățirea eficienței lanțului de aprovizionare.”

Pentru acest an, „lucrăm la consolidarea pieţei de fresh şi sperăm să putem lansa produse noi”, a precizat Nicoleta Scarlat. Aceasta a afirmat că „vom munci mai mult, ca să acoperim efectele menținerii unei rate înalte ale inflației din țara noastră, cea mai mare din Uniunea Europeană, care afectează consumul. Mizăm pe faptul că mai multe segmente ale populaţiei sunt interesate de un stil de viață sănătos. Românii sunt curioşi şi adoptă ce le place, iar noi suntem recunoscuţi şi pentru că ştim să dăm gust salatelor.”

Eisberg România pune accent pe încrederea consumatorilor, motiv pentru care urmărește cu atenție calitatea produselor sale. „Pentru că înțelegem riscurile microbiologice și chimice la care sunt expuse aceste alimente exercităm un control total. De la creșterea și recoltarea de la fermă la transportul, depozitarea, procesarea și livrarea salatelor noastre, adică de la fermă la client, știm în permanență și în detaliu ce intră și ce iese din Eisberg”, a explicat Gabriela Boldeanu, Quality Control manager la Eisberg România

În plan global se manifestă o majorare a cererii de salate gata de consum, consecință a beneficiilor pe care le oferă pentru sănătate, dar și a faptului că pot fi achiziționate într-o largă varietate (mixuri) și pe parcursul întregului an.

Studiile arată faptul că 64% dintre consumatori pun pe primul loc confortul (gata de utilizare), iar 55% economia de timp.

Analiștii estimează că piața salatelor gata de consum va atinge la nivel mondial o valoare de peste 26 de miliarde dolari până în 2034, cu o rată anuală de creștere de 7%.