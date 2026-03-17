Ciprian Ciucu, disperat. Datoriile Termoenergetica au depășit1,5 miliarde de lei!

Recent, primarul general, Ciprian Ciucu, a anunțat că va demara un audit extern la două mari companii care înregistrează datorii uriașe la stat. Este vorba despre STB și Termoenergetica.

Datoriile Termoenergetica se ridică, în prezent, la aproape 1,6 miliarde de lei, ceea ce amenință funcționarea companiei. De aici și până la falimentarea ei ar fi doar un pas, ceea ce ar reprezenta un adevărat dezastru pentru Capitală.

Potrivit documentelor prezentate în ședința Consiliului General, Termoenergetica are în prezent datorii de aproape 1,6 miliarde de lei, dintre care 1,4 miliarde către Electrocentrale București (ELCEN). Mai mult, pierderile din rețea în prezent s-ar ridica la 38,45%, pe datele din anul 2025.

Potrivit informațiilor furnizate de Ministerul de Finanțe, Termoenergetica a înregistrat, anual, pierderi de peste 200 de milioane lei. Excepție face primul an de funcționare a companiei, 2020, atunci când s-a înregistrat o pierdere de „doar” 134 milioane lei. Recordul îl reprezintă anul anul 2022, anul în care prețurile la energie au explodat în contextul crizei energetice, când compania a pierdut nu mai puțin de 427 milioane. Astfel, la finalul anului 2024, ultimul an, de altfel, în care a și fost efectuat un audit extern, datoriile Termoenergetica se ridicau la 1,527 miliarde lei.

„Compania a înregistrat o pierdere netă în sumă de 208.204.253 lei în cursul exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2024 şi, la această dată, datoriile curente ale Companiei depășeau activele totale ale acesteia cu 468.976.349 lei. (…) Aceste evenimente şi condiții, împreună cu alte aspecte, indica/existența unei incertitudini semnificative care ar putea pune în mod semnificativ la îndoială capacitatea Companiei de a-şi continua activitatea”, se arată în raportul realizat de auditorii de la SOCECC, potrivit FANATIK.

Auditul extern realizat în 2024 a indicat nereguli majore, care au dus la pierderi uriașe. Una dintre acestea o reprezintă beneficiile uriașe și nejustificate pentru angajații care se pensionează – circa un milion de euro, o sumă stabilită „după ureche” și nu de către un expert oficial.

„Conform contractului colectiv de muncă, Compania acordă angajaților la pensionare beneficii care îndeplinesc criteriile de recunoaștere a unui provizion, provizion recunoscut de Companie în sumă de 5.042.360 lei. Atragem atenția asupra faptului că valoarea provizionului a fost calculată de către angajații Companiei şi nu de către o persoană autorizată, respectiv un actuar”, se mai arată în raportul de audit.

O altă problemă semnalată de raportul de audit din 2024 se referă la faptul că Termoenergetica nu are propriul sistem informatic și că folosește sistemul clonat de la fosta companie, RADET, sistem învechit, care nu a mai fost updatat.

„Sistemul informatic – Compania nu are până în prezent în proprietate un sistem informatic performant, aceasta utilizând programul SAP, deținut şi închiriat de la RADET. Sistemul este clonat, nu este actualizat în totalitate şi nu răspunde cerințelor şi solicitărilor utilizatorilor, unele dintre componente nefind operaționale, existând riscul apariției de erori în evidențele financiar contabile”, se arată în documentul citat.