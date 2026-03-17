Cod galben de vânt și vijelii, într-o mare parte din țară!

Vremea se va răci în mare parte din țară în perioada următoare. Meteorologii ANM au emis o informare meteo și mai multe alerte cod galben de vânt și vijelii până miercuri.

ANM a emis o INFORMARE METE pentru intervalul 17 martie, ora 20:00 – 19 martie, ora 20:00 de intensificări ale vântului.

”Temporar, vântul va avea intensificări, în noaptea de marți spre miercuri (17/18 martie) în sudul Banatului, miercuri (18 martie) în majoritatea regiunilor, iar joi (19 martie) în Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei, cu viteze în general de 40…45 km/h. În zona montană înaltă rafalele vor fi de 60…80 km/h”, a transmis ANM.

ATENȚIONARE METEO COD GALBEN
Interval de valabilitate: 17 martie, ora 22:00 – 18 martie, ora 20:00
Fenomene vizate: intensificări ale vântului
În intervalul menționat, local în județul Caraș-Severin, vântul va avea intensificări cu viteze de 50…70 km/h. În Munții Banatului și vestul Carpaților Meridionali, rafalele vor fi de 70…90 km/h.

COD GALBEN
Interval de valabilitate: 18 martie, ora 10:00 – 18 martie, ora 17:00
Fenomene vizate: intensificări ale vântului
Zone afectate: județele Mehedinți, Dolj și Olt
În intervalul menționat, local în județele Mehedinți, Dolj și Olt, vântul va avea intensificări cu viteze de 50…60 km/h.

