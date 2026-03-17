Copiii României, între educație fragilă și pericolul adicțiilor: avertisment lansat în Parlament

Problemele din educație, combinate cu creșterea fenomenelor de violență și adicții, conturează un risc major pentru viitorul copiilor din România. Avertismentul a fost lansat în cadrul Conferinței „România Responsabilă”, desfășurată la Camera Deputaților, unde specialiștii au vorbit deschis despre o realitate care nu mai poate fi ignorată.

Evenimentul a reunit parlamentari, reprezentanți ai administrației publice, dar și cadre didactice, directori de instituții de învățământ și inspectori școlari, care au transmis un mesaj clar: sistemul educațional funcționează sub presiune și are nevoie urgentă de intervenție.

Inițiatoarea conferinței, Lavinia Șandru, a declarat: „Nu mai putem cosmetiza realitatea. Educația din România este lăsată în urmă, iar acest lucru se va întoarce împotriva noastră ca societate. Când nu investești în copii, nu investești în viitorul țării. Este timpul pentru responsabilitate reală, nu doar pentru discursuri.”

Florin Lixandru, Inspector General al Inspectoratului Școlar al Municipiului București, a subliniat:

„Profesorii, directorii și inspectorii lucrează zilnic într-un sistem care are nevoie urgentă de sprijin. Nu mai vorbim doar despre reforme, ci despre necesitatea unor măsuri concrete și rapide.”

Natalia Intotero, deputat și vicepreședinte al Camerei Deputaților, a declarat: „Avem datoria să construim politici publice care să răspundă realităților din teren. Educația trebuie să fie o prioritate reală, nu una declarativă.”

Florin Spătaru, fost ministru al economiei, a afirmat: „Fără investiții reale în educație, nu putem vorbi despre o economie competitivă. Legătura dintre școală și piața muncii este esențială, iar lipsa acestei conexiuni ne costă deja în dezvoltare și productivitate.”

Psihologul Mihaela Filip a atras atenția asupra efectelor directe asupra copiilor: „Violența și adicțiile nu apar din senin. Ele sunt simptomele unui sistem care nu mai reușește să ofere sprijin emoțional și repere sănătoase copiilor. Dacă nu intervenim la timp, vom plăti cu sănătatea mentală a unei generații.”

Dan Constantin, președintele Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, a afirmat: „Presa are obligația de a spune lucrurilor pe nume. Dacă ignorăm aceste probleme, ele nu dispar, ci se adâncesc.”

Concluzia participanților a fost clară: fără acțiuni rapide și coerente, România riscă să lase o generație întreagă fără sprijin real, într-un context în care educația, siguranța și echilibrul emoțional al copiilor sunt din ce în ce mai fragile.