Eurodeputatul Maria Grapini, în plenul PE, despre modificarea Directivei privind pachetul de călătorii: “Trebuie să asigurăm atât protecția turiștilor, cât și o competiție corectă între operatorii din turism!”

Europarlamentarul Maria Grapini a subliniat, la Strasbourg, importanța protecției turiștilor și călătorilor și a avertizat, în context, că nu trebuie împovărați operatorii din turism, mai ales cei mici. Potrivit eurodeputatului Grapini, modificările aduse prin noua reglementare sporesc protecția călătorilor și asigură, totodată, o competiție corectă pe piața Uniunii Europene.

Era nevoie să modificăm Directiva privind pachetul de călătorii pentru că trebuia, pe de o parte, să asigurăm o protecția mai mare turiștilor, cetățenilor, consumatorilor, iar pe de altă parte, trebuie să existe un echilibru între protecția pe care vrem să o facem și un cadru solid pentru o competiție corectă în piață, pentru operatorii din turism!”, a punctat, în intervenția sa, Maria Grapini, în prezența comisarului european pentru democrație, justiție, stat de drept și protecția consumatorilor, Michael McGrath.

De altfel, în sprijinul afirmațiilor sale, eurodeputatul umanist a reamintit perioada când a deținut funcția de ministru, unde gestiona și domeniul turismului, când a luat contact cu problemele cu care se confruntau operatorii din turism, în special cei mici.

Nu în ultimul rând, Maria Grapini a menționat că, astăzi, turiștii sunt mai protejați, existând flexibilitate și, implicit, posibilitatea de rambursare a costurilor unei călătorii, prin cash sau, la alegere, prin vouchere de călătorii.

„Cred că trebuie să ne gândim și la soluționarea litigiilor. Sigur că termenul de 60 de zile pentru un IMM este prea mare, ca și pentru cetățeni!”, a conchis europarlamentarul S&D.

