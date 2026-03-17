Făgăraș Fest aduce Vița de Vie, ROA, Filarmonica Sibiu și o temă pe care n-o găsești la alt festival

Făgăraș Fest revine între 10 și 12 iulie 2026 cu ediția a șaptea, organizată la poalele Munților Făgăraș, în Sebeșu de Sus din comuna Racovița, județul Sibiu. Pe scena festivalului vor urca Vița de Vie, ROA și Filarmonica Sibiu, iar programul include drumeții, tururi ghidate, activități pentru copii și întâlniri cu specialiști.

Din acest an, festivalul introduce o temă anuală dedicată naturii. Tema ediției din 2026 este dedicată serviciilor ecosistemice: beneficiile esențiale pe care natura Munților Făgăraș le oferă oamenilor. Festivalul aduce mai aproape de public legătura dintre natură, comunități și viața de zi cu zi.

Primele bilete Făgăraș Fest 2026 au preț redus

Primele 100 de bilete sunt disponibile la prețul de 135 de lei, iar pentru copii cu vârste între 7 și 14 ani sunt disponibile 55 de bilete la prețul de 50 de lei. Biletele pot fi achiziționate de pe site-ul oficial al festivalului fagarasfest.ro.

La fel ca în anii precedenți, festivalul va include și o zonă dedicată de camping, unde participanții vor putea rămâne pe durata întregului weekend. Detaliile privind rezervările și organizarea zonei de camping vor fi anunțate în curând.

Programul preliminar al festivalului este disponibil pe site-ul oficial fagarasfest.ro, urmând ca programul complet să fie anunțat în perioada următoare.

Munții Făgăraș nu sunt doar un peisaj. Sunt un furnizor invizibil pe care îl folosim în fiecare zi.

Aer curat, apă potabilă, lemn, fructe de pădure, pășuni, pește, reglarea climei, habitate pentru sute de specii, peisaje care hrănesc sufletul — toate acestea vin din Munții Făgăraș. Și toate sunt gratuite. Nu pentru că nu costă nimic, ci pentru că natura nu trimite facturi.

Aceste procese poartă un nume: servicii ecosistemice. Și tocmai pentru că sunt invizibile, sunt cel mai ușor de ignorat.

La ediția din 2026 a Făgăraș Fest, introducem o tradiție nouă: o temă anuală dedicată naturii acestor munți. Tema din acest an pune în lumină exact ce primim de la Munții Făgăraș, și ce se întâmplă dacă nu știm să prețuim ce avem.

Vino să descoperi cum funcționează cu adevărat natura munților pe care îi iubim.

Experiențe în natură la Făgăraș Fest 2026

Peste 30 de tururi ghidate — cel mai mare număr din istoria festivalului — duc participanții direct în miezul temei din 2026. Nu ca prelegere, ci ca experiență: păduri, râuri, cascade, insecte, păsări, floră de munte. Ghizii nu explică de la tablă — merg înainte pe potecă și arată cum funcționează un ecosistem viu.

Flora, fauna, insectele, observarea păsărilor, cascadele de pe Valea Moașei, Cabana Suru — fiecare traseu e, fără să pară, o lecție despre ce înseamnă un munte care lucrează.

„Natura nu are departament de comunicare. Nimeni nu-ți explică că muntele din spatele satului filtrează apa din robinet sau că pădurea de pe creastă ține temperatura cu câteva grade mai jos. La Făgăraș Fest 2026, facem noi treaba asta — prin experiențe, nu prin prelegeri. Aducem concerte, trasee, povești și momente care să transforme un concept abstract într-o realitate pe care o simți”, a declarat Victoria Donos, Director de Comunicare al Fundației Conservation Carpathia.

Festivalul păstrează seria de discuții Carpathia Talks, unde invitați și specialiști aduc în prim-plan teme actuale despre natură și relația dintre oameni și ecosisteme. Prin conversații deschise și perspective diferite, publicul este invitat să reflecteze asupra rolului naturii în viața noastră și asupra modului în care deciziile de astăzi influențează echilibrul ecosistemelor pe termen lung.

Pentru copii și familii, festivalul pregătește activități interactive în aer liber, printre care competiția „Exploratorii Munților Făgăraș”, care îi provoacă pe cei mici să descopere natura prin jocuri și probe inspirate din viața ecosistemelor montane.

Serile festivalului vor fi completate de concerte și momente muzicale care aduc împreună artiști cunoscuți și artiști din comunitate și transformă atmosfera de la poalele Munților Făgăraș într-un spațiu de întâlnire, relaxare și bucurie în mijlocul naturii.

Vineri seara, publicul se va bucura de concertul Filarmonicii din Sibiu, urmat de ROA, iar sâmbătă seară scena festivalului va fi animată de Vița de Vie și de DJ Raul Carpiuc. Sub cerul liber, muzica devine parte din experiența festivalului, alături de povești, conversații și liniștea muntelui.

Făgăraș Fest susține afacerile locale

La Făgăraș Fest, mâncarea vine de la producători din satele din jurul Munților Făgăraș — oameni care dezvoltă afaceri mici, oameni care folosesc ingrediente locale, oameni care prepară tot ce ajunge în farfuria celor care vin la festival. Berea e artizanală și locală, la fel și dulcețurile, brânzeturile, dulciurile, sucurile. Târgul festivalului e un inventar viu al zonei: meșteșugari care încă știu să lucreze cu mâinile, afaceri mici care au ales să rămână și să construiască aici.

Făgăraș Fest – un festival pentru toată familia

Făgăraș Fest este un loc în care natura, comunitatea și experiențele în aer liber se întâlnesc într-un mod firesc. De la drumeții și tururi ghidate, până la activități pentru copii, concerte și întâlniri cu oamenii locului, festivalul oferă participanților ocazia de a descoperi Munții Făgăraș într-un mod autentic.

Fiecare colț al festivalului spune o poveste, fie că este vorba despre o plimbare pe poteci de munte, despre o conversație inspirată în cadrul Carpathia Talks sau despre un moment de muzică trăit sub cerul liber. Făgăraș Fest creează un spațiu în care oamenii se pot bucura de natură, pot învăța lucruri noi și pot petrece timp împreună.

Făgăraș Fest – un festival cu impact în comunitate

De la prima ediție, Făgăraș Fest a devenit un eveniment important pentru comunitățile din jurul Munților Făgăraș. Organizat de-a lungul anilor în mai multe localități din regiune, festivalul a contribuit la promovarea zonei și la susținerea inițiativelor locale.

Ediția din 2025 a adus la poalele Munților Făgăraș peste 7.000 de participanți și a implicat direct comunitatea locală: 18 producători și comercianți locali, 800 de localnici și 46 de voluntari au contribuit la organizarea și atmosfera festivalului.

Vă așteptăm la Făgăraș Fest 2026 pentru trei zile petrecute în mijlocul naturii, la poalele Munților Făgăraș. Drumeții, povești, muzică și întâlniri cu oameni care iubesc natura se vor împleti într-o experiență care aduce împreună comunitatea, vizitatorii și frumusețea locului.

Locuitorii comunei Racovița beneficiază de acces gratuit în festival pe baza buletinului de identitate.