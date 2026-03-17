Mai mulți parlamentari SOS România, sancționați cu 50% tăiere din salariul pe trei luni!

Mai mulți parlamentari ai partidului S.O.S. România au fost sancționați disciplinar după incidentele produse în plenul reunit al Parlamentului, în timpul dezbaterilor privind utilizarea bazelor militare din România de către Statele Unite. Măsura a fost anunțată de deputatul liberal Alina Gorghiu.

Sancțiunea constă în reducerea cu 50% a indemnizației pentru o perioadă de trei luni și a fost decisă în urma analizării comportamentului unor parlamentari care au perturbat lucrările plenului, strigând și folosind vuvuzele în timpul dezbaterilor.

”Vă amintiţi imaginile din plenul reunit de săptămâna trecută, în care se auzeau urlete şi vuvuzele în Parlamentul României? Pentru acele comportamente, parlamentari SOS au fost sancţionaţi în Comisia Juridică din care fac parte, cu reducerea cu 50% a indemnizaţiei pentru 3 luni”, anunţă Gorghiu.

Deputatul liberal susține că astfel de manifestări nu pot fi considerate o formă legitimă de exprimare politică și că afectează desfășurarea normală a activității parlamentare.

”Nu este libertate de exprimare să stai cu vuvuzele lângă microfon. Nu este libertate de exprimare să urli şi să bruiezi lucrările. Nu este libertate de exprimare să transformi dezbaterea în agresivitate”, consideră Gorghiu.