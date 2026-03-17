Milka România deschide „Sezonul de Ascuns Iepurași” – o invitație la bucurie și surprize în prag de primăvară

Uneori, cele mai frumoase surprize sunt cele pe care le descoperi atunci când te aștepți mai puțin. Un gest mic, cum ar fi un iepuraș de ciocolată ascuns cu grijă într-un loc neașteptat și ideea că cineva s-a gândit la tine, pot transforma o zi obișnuită într-un moment de bucurie.

Cu această intenție, în pragul sărbătorilor pascale, Milka lansează campania „Sezonul de Ascuns Iepurași”, propunând o reintrepretare a tradiției de Paște si un moment de tandrețe. Campania este deja în desfășurare în 22 de orașe din România.

Așadar, oricine are nevoie de inspirație pentru un gest inedit, poate trimite un iepuraș de ciocolată Milka într-un locker FANBox. Cu sprijinul FAN Courier, surpriza Milka va ajunge la destinație în timp util pentru a transforma o zi obișnuită într-una memorabilă.

„Brandul Milka este despre tandrețea gesturilor simple, dar memorabile, cu care îi putem surprinde pe cei dragi atunci când se așteaptă mai puțin. Și pentru că Paștele este unul dintre acele momente în care căutăm idei prin care să oferim bucurie sub formă de momente speciale, am lansat această campanie – o reinterpretare modernă care păstrează farmecul tradiției pascale și tandrețea gesturilor venite din suflet”, a declarat Andra Mura, Marketing Manager Chocolate, Mondelēz International România.

“Parteneriatul cu Milka ne bucură, în mod special, pentru că vorbește despre lucrurile simple care aduc emoție în viața de zi cu zi. În fiecare zi livrăm mii de colete, însă dincolo de ele știm că se află gesturi, gânduri bune și dorința oamenilor de a aduce o bucurie celor dragi. De aceea, ideea de a transforma lockerele FANbox într-un loc al micilor surprize dulci ni s-a părut minunată. Este un mod jucăuș și cald de a adăuga un strop de magie în rutina zilnică și de a-i invita pe oameni, fie ei mici sau mari, să redescopere bucuria surprizelor. Ne încântă să fim parte dintr-o inițiativă care aduce zâmbete și creează momente de tandrețe, mai ales într-o perioadă atât de specială precum sărbătorile pascale,” Adriana Manu – Marketing & Communications Director FAN Courier.

Campania are la bază o idee creativă semnata de Ogilvy România și este susținută de FAN Courier, care contribuie la transformarea fiecărei livrări într-un moment de surpriză.