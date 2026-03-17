O voce din zece. Costul invizibil al unei boli ignorate. Lansare carte Viața printre cicatrici – Jurnalul sincer al unei femei care luptă cu endometrioza, de Beatrice Bran

Endometrioza este adesea descrisă în literatura medicală ca o afecțiune cronică complexă, caracterizată prin prezența țesutului similar endometrului în afara uterului. Dincolo de această definiție, boala are însă implicații care afectează sănătatea fizică, starea psihologică și stabilitatea socio-economică a pacientelor.

La nivel global, peste 190 de milioane de femei trăiesc cu această afecțiune, însă studiile arată că diagnosticul endometriozei poate întârzia între 7 și 10 ani, perioadă în care multe paciente consultă numeroși specialiști, trec prin investigații repetate sau primesc diagnostice greșite. În acest interval, simptomele persistă sau se agravează, iar impactul bolii asupra vieții personale și profesionale devine din ce în ce mai pronunțat.

În acest context, costurile asociate bolii devin semnificative. Acestea includ nu doar cheltuieli medicale directe, consultații, investigații imagistice, tratamente sau intervenții chirurgicale, ci și costuri indirecte precum absenteismul profesional, reducerea productivității sau impactul asupra sănătății mintale.

Pe lângă dimensiunea economică, endometrioza ridică și o problemă de vizibilitate în discursul public despre sănătate. De aceea, inițiativele de informare și conștientizare devin esențiale. Martie, luna dedicată conștientizării endometriozei, oferă oportunitatea de a aduce în atenție nu doar date medicale, ci și experiențele reale ale pacientelor.

În ultimii ani, tot mai multe astfel de experiențe au început să fie documentate în spațiul public. Un exemplu este volumul Viața printre cicatrici – Jurnalul sincer al unei femei care luptă cu endometrioza, de Beatrice Bran, care abordează impactul personal al bolii și procesul de adaptare la o afecțiune cronică.

Cartea pornește de la propria ei poveste: ani de simptome greu de explicat, incertitudini medicale și, în cele din urmă, diagnosticul care i-a schimbat perspectiva asupra sănătății și a propriului corp. Printr-un stil sincer și direct, autoarea explorează nu doar realitatea medicală a endometriozei, ci și impactul emoțional al unei afecțiuni cronice, sentimentul de izolare pe care îl pot resimți pacientele și procesul de reconstrucție personală după diagnostic și intervenții chirurgicale.

„Prin această carte, îmi propun să contribui la o conversație mai amplă despre endometrioză în România, aducând în prim-plan experiențele reale ale femeilor care trăiesc cu această afecțiune. Cred că astfel de demersuri pot extinde discuția despre endometrioză dincolo de cadrul strict medical, spre o înțelegere mai profundă a modului în care această boală influențează viața de zi cu zi a pacientelor.”, spune Beatrice Bran autoarea cărții.