„Oscarurile lumii feline” se decernează în acest weekend la București. Cele mai premiate pisici ale României intră în competiție cu campioni veniți din toată Europa, la Salonul Felin Internațional SofistiCAT!

După Oscarurile de la Hollywood, Bucureștiul găzduiește în acest weekend „Oscarurile lumii feline”.

În 21–22 martie, la Sala Palatului, capitala României devine scena primei mari competiții feline a anului din sud-estul Europei.

La Salonul Felin Internațional SofistiCAT, unele dintre cele mai spectaculoase pisici din Europa vor intra în competiție pentru titlurile supreme ale expoziției, alături de vedetele României din acest an.

Printre vedetele competiției se află RO Bucovina Kira Kiralina, o spectaculoasă pisică British Shorthair blue, poreclită de admiratori „ursoaica albastră din Bucovina”. Masivă, calmă și cu o prezență care domină ringul, Kira a făcut deja istorie: după ce a învins întreaga concurență la categoria femele castrate, a adus aurul pentru România pentru prima dată în această categorie. Palmaresul ei este demn de o adevărată vedetă: Campioană Mondială 2025 și Campioană Europeană 2026.Publicul va fi cucerit și de Nexus, un motănel British Shorthair Silver cu ochi de un albastru incredibil, despre care spectatorii spun că „te hipnotizează”. Nexus este deja Campion European FIFe 2025 și Campion al Țărilor Baltice 2025, iar aparițiile lui în ring sunt întotdeauna însoțite de aplauze și zeci de fotografii.

Dar poate cea mai emoționantă poveste vine de la Duracell. Cândva o pisică fără stăpân, luptând pentru supraviețuire pe străzile din Iași, Duracell a devenit astăzi Campioană Europeană, după ce a cucerit luna trecută cel mai înalt podium la Campionatul European Felin de la Graz (Austria).

Este o poveste care arată cât de mult se poate schimba destinul unui animal atunci când cineva decide să îi ofere o șansă.

„Uneori, următorul campion al Europei începe ca o pisică salvată de pe stradă.” Adrian Dragotă | Felis Romania

Pentru organizatorii Salonului SofistiCAT, grija pentru pisicile salvate este la fel de importantă ca trofeele din ring. În cadrul evenimentului, vizitatorii vor putea descoperi și pisici salvate care își caută o familie, iar cei care doresc pot face chiar primul pas către adopție.

Salonul SofistiCAT va găzdui și un moment important pentru lumea felinologiei europene: examenul de definitivat pentru arbitru FIFe, susținut de George Dorgiakis, președintele Felis Greece.

Examinatorii vor fi Adrian Alexandru Dragotă, președintele Felis Romania, și Francesco Cinque, șeful Comisiei de Arbitri și Standarde a Fédération Internationale Féline (FIFe) — una dintre cele mai importante autorități internaționale în domeniul standardelor raselor de pisici.

Examenul reprezintă una dintre cele mai exigente etape din formarea unui arbitru internațional, unde cunoașterea aprofundată a raselor, înțelegerea psihologiei comportamentului felin și abilitățile de comunicare sunt puse la încercare în fața unor specialiști de top ai felinologiei mondiale.

La Salonul Felin Internațional SofistiCAT, publicul va putea urmări cu sufletul la gură întrecerea dintre zeci de rase spectaculoase de pisici, campioni europeni și mondiali, precum și finalele competiției, unde sunt desemnate cele mai frumoase pisici ale expoziției.

Pentru două zile, Sala Palatului devine capitala europeană a pisicilor de rasă, într-un weekend în care eleganța, misterul și frumusețea pisicilor transformă competiția într-un adevărat spectacol al felinologiei europene.