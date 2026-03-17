Ziua Mondială a Drepturilor Consumatorilor a fost marcată astăzi, la Senatul României, în cadrul evenimentului ,,Produse sigure, încredere reală: Cum funcționează protecția consumatorului în România”, care a adus la aceeași masă reprezentanți ai autorităților publice, ai mediului de afaceri și ai societății civile.

Organizată de Asociația Sută la Sută Românesc prin platforma Tribuna Consumatorilor, alături de partenerii instituționali – Comisia pentru Agricultură, Industrie Alimentară și Dezvoltare Rurală din Senatul României, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor și Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă – și cei din mediul asociativ și de afaceri – Asociația Română a Magazinelor Online și Mondelēz România, masa rotundă a avut ca obiectiv crearea unui cadru de dialog și acțiune cu privire la siguranța produselor.

Mesajul central al dezbaterii a fost unul clar – încrederea consumatorilor se bazează pe reguli clare, produse conforme și responsabilitate comună.

Reprezentanții autorităților publice au subliniat importanța colaborării dintre mediul public și cel privat și a transparenței în relația cu consumatorii:

Domnul Sebastian Cernic, Președintele Comisiei pentru Agricultură, Industrie Alimentară și Dezvoltare Rurală din Senatul României, a subliniat că încrederea consumatorilor reprezintă un motor al economiei, iar protecția acestora nu înseamnă doar bifarea unor proceduri, ci transparență, etichetarea corectă a produselor, informații clare despre produse. De asemenea, a insistat pentru trecerea de la controlul reactiv la transparență digitală, o colaborare strânsă între ANPC și ANSVSA, sancțiuni drastice pentru frauda alimentară și informarea corectă a cetățenilor.

Domnul László Borbély, Consilier de Stat în cadrul Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul Guvernului României, a abordat tema protecției consumatorilor din perspectiva dezvoltării durabile, insistând pe importanța educației care ar trebui să înceapă la vârste fragede.

Doamna Ramona Dinu, Consilier de Stat în cadrul Departamentului pentru Politici Economice și Sociale – Administrația Prezidențială, a subliniat că, în România, există un cadru de reglementare eficient, iar informarea și educarea consumatorilor reprezintă un efort comun al producătorilor, comercianților și autorităților.

Domnul Mihnea Drumea, Secretar de Stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului, a punctat că, într-o piață globalizată tot mai dinamică, în care consumatorul este asaltat de numeroase opțiuni, încrederea se construiește la intersecția a trei piloni – transparență totală, colaborare instituțională și sustenabilitatea ca standard de siguranță.

Domnul Sándor Bende, Președinte al Comisiei pentru Industrii și Servicii din Camera Deputaților, a salutat eforturile pe care ANPC le derulează în direcția protejării drepturilor consumatorilor, insistând asupra faptului că, la ora actuală, există mai multe instituții cu atribuții în acest domeniu, ceea ce generează o suprapunere a competențelor, dar și blocaje în activitatea de control.

Domnul Zoltán-József Mihály, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, a subliniat că protejarea drepturilor consumatorilor este esențială pentru funcționarea corectă a pieței.

Domnul Lucian Teodor Rus, Director General al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, a prezentat principalele direcții de acțiune ale instituției, insistând asupra componentelor educaționale, de informare și de consiliere.

Doamna Ana-Maria Ștefan, inspector școlar în cadrul Inspectoratului Școlar al Municipiului București, a prezentat concursul național şcolar pe teme de protecţia consumatorilor„Alege! Este dreptul tău!“, organizat de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor în parteneriat cu Ministerul Educaţiei.

Doamna Lidia Feher, Președintele executiv al Asociației Sută la Sută Românesc, a vorbit despre importanța educării tinerei generații, dar și despre beneficiile pe care colaborarea dintre mediul public și cel privat le poate aduce.

Dezbaterea a adus în prim-plan și rolul mediului de afaceri și al societății civile în consolidarea încrederii consumatorilor, prin inițiative concrete și standarde ridicate de siguranță:

Doamna Dana Dobrescu, Corporate & Government Affairs Manager, Mondelēz România, a prezentat programul „Gustă cu atenție. Bucură-te de moment”, realizat în parteneriat cu Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă și Asociația Sută la Sută Românesc, care a ajuns deja la 100.000 de elevi din toată țara și care promovează alimentația sănătoasă și echilibrată în rândul tinerilor. Mondelēz este în România de peste 30 de ani, iar gustările produse în fabrica de la Clinceni sunt comercializate nu doar pe piața națională, ci și pe cea europeană.

Doamna Indra Mihăilă, Corporate Affairs Lead, PepsiCo East Balkans, a punctat că deși PepsiCo este o companie internațională, aceasta produce local, utilizând materie primă provenită din surse locale. Pentru companie, siguranța alimentară reprezintă o prioritate, fiind abordată încă din etapa de producție. În ceea ce privește protecția consumatorilor, compania derulează inițiative de informare (campanii de comunicare, vizite în fabrică etc.) și aloca resurse considerabile pentru a îmbunătăți experiența consumatorilor.

Doamna Simona Fîrtat, Corporate Affairs & Engagement Director, L’Oréal, a subliniat că L’Oréal investește anual, la nivel global, peste 1miliard de euro în cercetare și inovare, siguranța produselor fiind certificată de știință. De asemenea, a prezentat o serie de inițiative pe care compania le desfășoară pentru a crește gradul de informare a consumatorilor și a combate dezinformarea din acest domeniu.

Doamna Ana-Maria Pascaru, Head of Marketing al Fundației Destiny Park, a subliniat importanța educației consumatorilor încă de la vârste fragede, evidențiind rolul proiectelor dedicate copiilor în formarea unor comportamente de consum responsabile. De asemenea, a pledat pentru derularea unor campanii în care informația să fie transmisă de la copii către adulți, proiectele pe care Destiny Park le desfășoară demonstrând schimbarea unor comportamente ale părinților grație copiilor.

Doamna Florentina Marilena Baloș, Ambasador al Asociației Sută la Sută Românesc, a atras atenția asupra siguranței jucăriilor, în contextul în care acestea se află în topul produselor reclamate, în special în cazul achizițiilor online.

Evenimentul a reconfirmat necesitatea unei colaborări strânse între autorități, mediul de afaceri și societatea civilă pentru consolidarea unui mediu de consum sigur, transparent și responsabil. Dezbaterea a fost moderată de jurnalistul Dorin Chioțea.