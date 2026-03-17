Studiul Economic al OCDE 2026 pentru România: Reforme pe spatele cetățenilor sau progres economic?

Reprezentanții CSN MERIDIAN au participat, luni, 16 martie 2026, la evenimentul de lansare a Studiului Economic al OCDE 2026 pentru România, care s-a desfășurat la Palatul Victoria, sediul Guvernului României.

Delegația noastră, reprezentată de domnul Dumitru Fornea (Secretar General CSN MERIDIAN) și domnul Silviu Geană (Președintele Federației Sindicatelor SILVA), a asistat la o expunere care nu a oferit mai multe date relevante, comparativ cu acelea puse la dispoziție de instituțiile UE sau naționale.

Ce am reținut dincolo de discursurile oficiale și reacțiile unor „aplaudaci” din sală:

S-a vorbit deschis despre creșterea vârstei de pensionare și nevoia de a mări taxele și impozitele, adică despre împovărarea cetățenilor sub pretextul acceptării noastre, a României, într-un “club al bogaților”.

Surprinzător și trist, aceste măsuri care lovesc direct în buzunarul românilor, care au fost justificate în discursurile Primului ministru și ale Secretarului General OECD, au fost primite cu aplauze de o parte a asistenței.

Deși OCDE clamează responsabilitatea socială, Guvernul României nu a asigurat niciun spațiu de dezbatere pentru participanți. Un monolog oficial în locul unui dialog social autentic!

Un anumit slide prezentat de domnul Secretar General Mathias Cormann a atras atenția asupra capacității extrem de scăzute a României de a procesa și refolosi apa uzată pentru consumul populației și al agenților economici.

Avertismentul nostru:

Este vital să dezvoltăm capacitățile de tratare a apei, dar ne temem ca acest pretext, argumentat științific în contextul în care barajele țării au fost golite simultan, să nu ducă la noi privatizări, externalizări și destructurări ale serviciilor publice. Am văzut deja acest scenariu păgubos în transporturile feroviare de călători și de marfă, agricultură, silvicultură, etc.

Concluziile pe care le-au tras reprezentanții noștri la acest eveniment:

Confederația Sindicală Națională MERIDIAN consideră că România trebuie să fie membră în OECD, pentru a beneficia de potențialele oportunități care rezultă din calitatea de membru.

Aderarea la OCDE însă, nu trebuie să fie o scuză pentru noi măsuri de austeritate, pentru privatizări sau pentru cedarea resurselor strategice, ci un proces transparent, bazat pe dialog și protejarea interesului național!

La prima vedere și analizând printre rânduri, mesajele transmise ieri de Guvernul României și OECD, din perspectiva sindicală ar putea fi interpretate astfel:

să taxăm mai mult și mai eficient cetățenii și companiile românești;

să privatizăm, să externalizăm și să destructurăm activitățile economice de interes general ale statului – sănătate, gospodăriea apelor, agricultura, silvicultură;

să reducem drepturile legitime ale salariaților, pensionarilor, studenților și persoanelor cu nevoi speciale pentru a ține deficitul sub control, pe spatele celor mulți și nu al acelora care exploatează resursele naturale și oportunitățile economice ale țării;

să reducem rolul partenerilor sociali prin evitarea dezbaterilor;

iar noi, OECD-ul vă vom facilita accesul la credite cu dobândă mică ca voi, Guvernul României să plătiți salarii și pensii pe datorie publică externă, pentru că activitățile economice ale Statului vor fi reduse către 0, tocmai pentru a creea noi piețe în domeniile în care statul este un jucător important: sănătate publică, asigurări sociale, gospodărirea apelor, silvicultură, agricultură, resurse naturale, etc.