Trump avertizează că „va lua Cuba”!

Președintele american Donald Trump și-a intensificat luni retorica împotriva Cubei, afirmând că se așteaptă să aibă „onoarea” de a „lua Cuba într-o formă sau alta” și că poate face „orice vrea” cu țara vecină.

Declarațiile, cu un ton amenințător, vin în ciuda faptului că Statele Unite și Cuba au deschis negocieri pentru îmbunătățirea relațiilor, într-un moment considerat de analiști ca fiind unul dintre cele mai tensionate din ultimele șase decenii, de la revoluția lui Fidel Castro.

„Cred că voi avea onoarea de a lua Cuba. Este o mare onoare”, a spus Trump în fața presei, adăugând că „este o națiune foarte slăbită”, lipsită de resurse și de petrol.

„Indiferent dacă o eliberez, dacă o iau, cred că pot face orice vreau cu ea. Vreţi să ştiţi adevărul”, a spus Trump în faţa jurnaliştilor în timpul semnării unui ordin executiv în Biroul Oval.

Declarațiile au fost făcute în timpul semnării unui ordin executiv la Casa Albă, în contextul în care economia Cubei se confruntă cu o criză profundă, agravată de blocada petrolieră impusă de Washington după capturarea fostului președinte venezuelean Nicolas Maduro.

Cotidianul New York Times a relatat ulterior că schimbarea președintelui cubanez Miguel Díaz-Canel este unul dintre obiectivele-cheie ale administrației americane în discuțiile bilaterale. Potrivit publicației, Washingtonul le-ar fi transmis negociatorilor cubanezi că Diaz-Canel „trebuie să plece”, lăsând însă decizia asupra pașilor concreți în mâinile Havanei.

Cuba, care respinge sistematic orice ingerință în afacerile sale interne, a reafirmat că orice tentativă de a impune condiții politice externe reprezintă o linie roșie. „Discuțiile trebuie să se desfășoare pe baza egalității, suveranității și respectului reciproc”, a subliniat recent liderul cubanez.

Între timp, insula se confruntă cu o penurie severă de energie. Rețeaua electrică națională s-a prăbușit luni, lăsând cei 10 milioane de locuitori fără curent, după ce, de trei luni, Cuba nu a mai primit niciun transport de petrol, ca urmare a sancțiunilor americane și a opririi livrărilor din Venezuela.

Trump a mai declarat duminică, la bordul Air Force One, că Washingtonul „vorbește cu Cuba”, dar că prioritatea rămâne „rezolvarea situației cu Iranul”.