UE nu va participa la securizarea Strâmtorii Hormuz

Uniunea Europeană a transmis un mesaj ferm către Washington: nu va participa la securizarea Strâmtorii Hormuz și nu se va implica direct în conflictul cu Iranul. Declarația a fost făcută după reuniunea miniștrilor de externe ai UE de la Bruxelles, unde s-a discutat solicitarea președintelui american Donald Trump privind sprijin militar în regiune.

„Europa nu are niciun interes într-un război fără sfârșit. Acesta nu este războiul Europei”, a declarat șefa diplomației europene, Kaja Kallas.

Deși statele europene recunosc importanța strategică a Strâmtorii Hormuz, pe unde tranzitează aproximativ 20% din petrolul mondial, nu există susținere pentru extinderea misiunii navale europene sau trimiterea de nave de război în zonă. Mai mulți oficiali europeni au subliniat că războiul a fost declanșat de SUA și Israel și că Europa nu ar trebui să fie atrasă într-un conflict mai amplu.

Donald Trump a criticat lipsa de sprijin din partea aliaților și a avertizat asupra consecințelor pentru relația transatlantică. Cu toate acestea, liderii europeni își mențin poziția și cer dezescaladare. „Nu noi am început acest război”, a declarat ministrul german al Apărării, Boris Pistorius.

