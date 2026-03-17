Umana Fertility și Asociația Vocea Endometriozei marchează luna conștientizării endometriozei prin conferința „Endometrioza și fertilitatea”, dedicată accesului la informație medicală validată

În contextul lunii dedicate conștientizării endometriozei, Umana Fertility, clinică specializată în reproducere umană asistată, împreună cu Asociația Vocea Endometriozei au organizat pe 15 martie conferința „Endometrioza și fertilitatea: Lupta pentru cele două liniuțe”, un eveniment dedicat informării corecte a pacientelor și încurajării dialogului deschis despre impactul acestei afecțiuni asupra fertilității.

În România, aproximativ 1 din 10 femei suferă de endometrioză, ceea ce înseamnă aproximativ 500.000 de paciente. Boala reprezintă una dintre principalele cauze ale infertilității, peste 30% dintre femeile care se confruntă cu infertilitatea fiind diagnosticate cu endometrioză. Cu toate acestea, afecțiunea rămâne frecvent subdiagnosticată, iar obținerea unui diagnostic corect poate dura chiar și între 7 și 10 ani, timp în care pacientele se confruntă adesea cu simptome severe, incertitudine și informații contradictorii.

În acest peisaj, conferința organizată de Umana Fertility și Asociația Vocea Endometriozei a avut ca obiectiv democratizarea accesului la informație medicală validată și contribuția la destigmatizarea endometriozei și a infertilității. Evenimentul a reunit specialiști în fertilitate și endometrioză, care au discutat, într-un format accesibil pacientelor, despre modul în care endometrioza și adenomioza pot influența fertilitatea, ce opțiuni medicale există și cum se iau deciziile terapeutice într-o abordare multidisciplinară.

„Pentru multe femei cu endometrioză, parcursul până la un diagnostic și la un plan clar de tratament poate fi lung și confuz. De multe ori, pacientele se simt singure în fața unor simptome greu de explicat și a unor informații contradictorii. Am creat Asociația Vocea Endometriozei din nevoia de a exista un loc unde femeile să găsească sprijin, informații corecte și acces la specialiști care înțeleg cu adevărat această afecțiune. Credem foarte mult în puterea comunității și în dialogul deschis dintre pacienți și medici, iar evenimentele precum acestea sunt importante pentru că le oferă femeilor nu doar răspunsuri, ci și sentimentul că nu sunt singure în acest parcurs.” – a declarat Elena Olaru, medic endonutriționist în cadrul Umana Fertility și fondatoarea Asociației Vocea Endometriozei.

La discuții au participat specialiștii Umana Fertility Dr. Corina Manolea, medic primar obstetrică-ginecologie și director medical, Dr. Corina Gică, medic primar obstetrică-ginecologie, Mihaela Radu, embriolog senior și manager de laborator, și Elena Olaru, endonutriționist și fondatoare a Asociației Vocea Endometriozei, alături de Dr. Anda Sîmbotin, medic specialist obstetrică-ginecologie, cu supraspecializare în chirurgia endometriozei. Împreună au explicat, pe înțelesul pacientelor, etapele parcursului medical și rolul colaborării dintre medici și laboratorul de embriologie în procesul de reproducere asistată.

Dr. Corina Manolea a deschis dialogul cu un mesaj important despre conștientizarea endometriozei:

„Endometrioza este o boală sistemică, o boală a întregului organism. Poate apărea încă de la primele menstruații, chiar din adolescență. Durerea menstruală la adolescente nu trebuie ignorată. De (prea) multe ori, pacientele tinere aud: «așteaptă să te reglezi, te vei simți mai bine mai târziu, așa este organismul tău». Dacă o adolescentă nu poate merge la școală în acea perioadă din cauza durerii, părinții și medicii trebuie să se gândească la endometrioză și să înceapă investigațiile. Durerile menstruale severe nu sunt normale.”

„Acum 20 de ani, o femeie nu putea ști că are endometrioză decât dacă medicul se uita în abdomenul ei și o identifica în timpul unei intervenții. Astăzi beneficiem de metode de diagnostic mult mai precise, ecografii specializate, medici cu expertiză dedicată acestei afecțiuni, inclusiv chirurgi specializați în tratarea endometriozei, dar și de paciente mult mai bine informate. Parte din acest progres se datorează și eforturilor Elenei Olaru, care a reușit să construiască o comunitate de paciente informate, unite și solidare. Viitorul arată mai bine, iar cazurile de endometrioză încep să fie diagnosticate mai devreme și abordate corect.” – a adăugat Dr. Corina Manolea.

Dr. Corina Gică a dus discuția mai departe către infertilitate și legătura acesteia cu endometrioza. Concluziile rămân încurajatoare: severitatea bolii nu poate prezice întotdeauna șansele de a se produce sarcina, existând numeroase paciente care obțin o sarcină, chiar dacă sunt diagnosticate cu endometrioză.

În cazul reproducerii umane asistate, vârsta rămâne principalul factor influențator, deoarece rata anomaliilor genetice crește odată cu înaintarea în vârstă, iar rezerva ovariană scade progresiv.

Embriologul senior Mihaela Radu a completat perspectiva medicală din punctul de vedere al laboratorului de embriologie, subliniind importanța personalizării tratamentului pentru fiecare pacientă.

Diferența dintre o pacientă sub 35 de ani și una peste această vârstă este dată, în principal, de numărul de ovocite necesar pentru a obține un embrion sănătos: aproximativ 5 ovocite mature în cazul pacientelor mai tinere, comparativ cu 10–12 ovocite mature în cazul pacientelor de peste 35 de ani. Scăderea cantitativă a rezervei ovariene după această vârstă face mai dificilă obținerea numărului dorit de ovocite, motiv pentru care, în unele cazuri, pot fi necesare cicluri de fertilizare in vitro seriate.

De asemenea, pacientele de peste 35 de ani pot avea indicație pentru testarea genetică preimplantațională a embrionilor, o procedură de ultimă generație care crește șansele de obținere a unei sarcini sănătoase. Această metodă are un impact important mai ales în rândul femeilor cu vârstă reproductivă avansată sau cu rezervă ovariană scăzută.

Umana Fertility rămâne liderul pieței locale în testarea genetică a embrionilor, cu o rată de 100% de supraviețuire a embrionilor post-biopsie, în peste 1.000 de embrioni biopsiați cu succes.

Prin această inițiativă de a aduce împreună pacienți și medici într-un cadru deschis și accesibil, Umana Fertility și Asociația Vocea Endometriozei își propun să contribuie la creșterea nivelului de conștientizare asupra endometriozei, la reducerea stigmatizării asociate acestei afecțiuni și a infertilității, și la facilitarea accesului pacientelor la informație medicală corectă, esențială pentru luarea unor decizii informate privind sănătatea reproductivă.