Vești bune pentru milioane de români: Scad ratele la credite!

De la 1 aprilie 2026, IRCC (Indicele de Referință pentru Creditele Consumatorilor) scade cu 10 procente. Mai exact, acest indice va coborî de valoarea de 5,68%, cât este în prezent, la 5,58% pe an. La calculul dobânzii pentru credite, fiecare bancă va adăuga, la procentul de 5,58%, o marjă fixă.

Odată cu scăderea IRCC, ratele la credite vor scădea și ele cu sume cuprinse între 17 și 40 de lei, în funcție de valoarea totală a creditului.

IRCC este principalul indicator de referință pentru creditele noi în lei și este calculat trimestrial de BNR pe baza mediei tranzacțiilor interbancare efective.

În intervalul 1 octombrie 2025 – 31 decembrie 2025, valorile IRCC au fost următoarele: valoarea maximă 5,79% (20 octombrie 2025), valoare minima: 5.5 % (11 decembrie 2025). Așadar, valoarea medie pentru trimestrul al IV-lea, pe baza căruia se calculează IRCC valabil de la 1 aprilie 2026 este 5.58 %.

”Nu e o prăbușire, e o „corecție” de 0,10%, dar orice minus în dreptul dobânzii e un plus în portofel. Dacă ai un credit cu dobândă variabilă (IRCC + marjă fixă de 2,5%), dobânda ta totală scade de la 8,18% la 8,08%”, spune Claudiu Trandafir, CEO ofertebancare.ro.

Exemple de calcul (Credit pe 30 de ani)

Credit de 250.000 lei: Rata scade cu aproximativ 17 – 20 de lei.

Credit de 500.000 lei: Rata scade cu aproximativ 35 – 40 de lei.

Soluția recomandată de economiști este refinanțarea.

”Aici e „cheia” anului 2026. În timp ce variabilă (IRCC + marjă) este acum la 8,08%, avem bănci cu dobândă fixă începând de la 4,69% – 4,99% pe 3 sau 5 ani. Este „anul refinanțărilor”. Cine a luat credit în 2022-2024 cu dobânzi de 7-9% trece masiv pe fixă de 4,7% – 5%. E cea mai rapidă metodă să scazi gradul de îndatorare și să „respiri” financiar.

În concluzie, scăderea IRCC e un semnal psihologic bun, dar profitul real nu e acolo. Profitul e în refinanțarea pe dobândă fixă sub 5%. Cine stă pe variabilă acum, practic „donează” băncii câteva sute de lei în fiecare lună”, mai spune Claudiu Trandafir.