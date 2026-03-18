Avertisment dur: sectorul laptelui se prăbușește – fermierii români vând în pierdere, iar România devine dependentă de importuri

Situația producătorilor de lapte din România se degradează rapid, pe fondul unui dezechilibru major între prețurile de producție și cele din piață. Fermierii sunt nevoiți să vândă laptele sub costuri, în timp ce consumatorii plătesc tot mai mult pentru produsele lactate.

PUSL atrage atenția că lipsa infrastructurii de procesare și dependența de intermediari îi pun pe producători într-o poziție vulnerabilă, fără putere reală de negociere. În același timp, importurile masive – care acoperă deja mai bine de jumătate din consum – accentuează criza și slăbesc capacitatea internă de producție.

Reprezentanții partidului avertizează că această situație nu mai este doar o problemă economică, ci una care ține de securitatea alimentară a României.

Printre soluțiile propuse se numără facilitarea accesului fermierilor la unități de procesare și introducerea unor reguli clare care să limiteze practicile comerciale neloiale din lanțul de distribuție.

„În acest moment, pentru multe ferme, această situație înseamnă pierderi de peste 30%, iar în contextul creșterii costurilor cu energia și combustibilul, pierderile ar putea depăși 35–40%, ceea ce face imposibilă continuarea activității. E nevoie de o intervenție decisivă și rapidă, pentru că este cu adevărat un moment critic”, a declarat Simona Alice Man, liderul Departamentului pentru Agricultură al PUSL.

Specialiștii avertizează că, fără măsuri urgente, România riscă să își piardă definitiv o parte esențială din sectorul zootehnic, cu consecințe directe asupra economiei și asupra siguranței alimentare pe termen lung.