De la shooting, direct în infernul Europeanului de Raliuri!

Alexandra Teslovan schimbă blugii, tocurile și geaca de piele pe „bestia” 4×4 cu care va debuta, în premieră, în Campionatul European de Raliuri. Pilotul de raliuri a lăsat pentru câteva ore mașina de concurs pentru o ședință foto inedită.

Departe de zgomotul motoarelor, Alexandra Teslovan a demonstrat că stăpânește arta de a poza la fel de bine precum cea de a pilota. Totuși, gândul ei rămâne la performanță. “M-am simțit foarte bine la ședința foto. Am avut și un fotograf foarte bun, pe Mihnea cu care mă înțeleg foarte bine. Și până la urmă, nu am teamă de cameră”, spune tânăra care, imediat după Paște, va lăsa tocurile și geaca de piele, pentru pedala de accelerație.

Debutul său în Campionatul European de Raliuri va avea loc în Spania, la Cordoba, imediat după Paște. „A fost un pas necesar această trecere. Dacă nu acum când sunt tânără, atunci când să mă dau în european?! Mașina cu care voi concura în campionatul european este total diferită cu tracțiune în față. Am trecut la 4×4, de la aspirat trecem la turbo, deci s-au schimbat multe lucruri încât e complet alt stil de driving. Așa că, da, e mult mai puternică,” spune Alexandra.

Premieră în familie: Pleacă la cursă fără tatăl ei

O altă noutate absolută pentru acest debut european al Alexandrei este echipa cu care tânăra va merge în Spania. Pentru prima dată la un eveniment de o asemenea anvergură, tatăl ei nu va fi prezent în parcul de service. „Cred că o să am emoții încă din avion și o să fie foarte interesant. O să vină cu mine doar mama și mătușa mea. Sora mea mai mică are examen, așa că trebuie să ne împărțim și tata rămâne acasă”, explică pilotul.

„Lando Norris va fi mereu preferatul meu!”

Atunci când nu se află la volanul mașinii de concurs, Alexandra Teslovan urmărește cu sufletul la gură spectacolul din Formula 1. Tânăra sportivă și-a ales deja favoriții de pe grila mondială, iar opțiunile ei merg către noua generație de piloți. „Pilotul meu preferat cu siguranță e Lando Norris, dar acum că și Kimi a început să meargă bine, mă bucur și pentru el, dar Lando e pe primul loc”, se destăinuie tânăra.

Confesiuni înaintea debutului!

După o pauză competițională în care și-a reîncărcat bateriile, Alexandra Teslovan este mai pregătită ca niciodată să revină la volan. Pilotul a mărturisit că dorul de raliuri este prezent chiar și în somn, iar apropierea primei etape îi aduce un mix de emoții și nerăbdare. „Îmi este foarte dor, pot spune că visez și acum. Iar pe măsură ce se apropie momentul când o să fim în timpul competiției, îmi bate din ce în ce mai tare inima,” a declarat Alexandra.

Deși pauza a fost una lungă, sportiva nu a stat departe de activitate, reușind să îmbine relaxarea cu pregătirea tehnică riguroasă: În această pauză m-am relaxat, am schiat, am făcut o sesiune de teste, am verificat mașina, am avut lansarea oficială. Abia aștept să încep, îmi e foarte dor de curse”, a încheiat tânăra.