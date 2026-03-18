Grație și poveste: „Zâna Păpușilor” revine la Opera Română Craiova

Publicul craiovean va avea prilejul, în această săptămână, să revadă unul dintre cele mai îndrăgite spectacole de balet, „Zâna Păpușilor” de Josef Bayer, prezentat sâmbătă, 21 martie, de la ora 17.00, pe scena Cercului Militar.

Spectacolul Operei Române Craiova este iubit pentru frumusețea poveștii, eleganța coregrafiei și atmosfera inspirată din universul copilăriei, fiind o alegere potrivită atât pentru publicul tânăr aflat la primele întâlniri cu baletul, cât și pentru cei care apreciază expresivitatea dansului clasic.

Bucurându-se de regia artistică și coregrafia lui Francisc Valkay și o scenografie creată de Răsvan Drăgănescu, povestea din fermecătorul magazin de păpuși o are în prim plan pe Olguța Ilie în rolul Zânei, distribuția fiind completată de artiștii Anca Țecu, Robert Vladu, Loredana Nicola, Alexandru Chera, Andreea Segărceanu, Say Ufuk Gengis, Amina Almahadin, Laurențiu Nicu, Răzvan Segărceanu, Alina Onofrei, Ruxandra Andruță, Raluca Mocanu, Răzvan Zamfir, Alexandra Iordache, Mihai Bălăceanu, Ansamblul de Balet al Operei Române Craiova și Școala de Balet Attitude.

