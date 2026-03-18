Maria Grapini, intervenție tranșantă, la Bruxelles. Clarificarea situației importurilor de produse agricole și piscicole din Maroc, o prioritate pentru eurodeputatul umanist!

Europarlamentarul Maria Grapini, vicepreședinte al Comisiei pentru Piață Internă și Protecția Consumatorilor și membră a Comisiei pentru agricultură, a cerut Comisiei Europene clarificarea situației importurilor de produse agricole și piscicole din Maroc.

Concret, eurodeputatul Grapini a cerut respectarea standardelor de calitate obligatorii în Uniunea Europeană pentru fermieri și la importurile din țări terțe.

“Trebuie să spun că, după prezentarea din partea Comisiei Europene, a celor doi reprezentanți ai unor Direcții importante, am rămas confuză. DigiTax ne spune că nu are situația exactă a importurilor, ceea ce este de neacceptat pentru că, în aceste condiții, noi nu știm ce intră în piața internă. De asemenea, tot DigiTax ne spune că se face monitorizarea, de către Comisie, a importurilor de bunuri, dacă sunt însoțite de certificat de origine. Și vine, apoi, doamna de la DigiAgri și ne spune că Marocul a fost împuternicit de Comisie ca să elibereze aceste certificate. Ce mai monitorizează Comisia atunci? De unde știm că aceste certificate sunt corecte sau nu?”, a punctat, în intervenția sa, Maria Grapini.

Deși a precizat tranșant că, în calitatea sa de vicepreședintă al comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor din PE, nu dorește o piață a UE închisă, Maria Grapini a reiterat necesitatea unei piețe interne care trebuie protejată și care să garanteze, în urma semnării acestor acorduri comerciale, standarde de calitate similare cu cele pe care le au producătorii europeni.

“Practic, eu constat, din ceea ce ne-ați prezentat, că nu avem nicio garanție că produsele respectă standardele de siguranță. Concret, vreau să mi se răspundă cum verifică Comisia Europeană acest lucru și cum protejează consumatorii europeni.”, a conchis eurodeputatul umanist.