PENNY inaugurează primul magazin din Brânceni, județul Teleorman, și ajunge la 463 de unități la nivel național

PENNY continuă extinderea rețelei la nivel național și inaugurează un nou magazin în Brânceni, județul Teleorman. Odată cu această deschidere, rețeaua PENNY ajunge la 463 de unități la nivel național.

Magazinul din Brânceni, județul Teleorman, este situat pe Strada Principală nr. 2. Dispune de o suprafață de vânzare de 857.20 mp și de 75 locuri de parcare, dintre care șase sunt destinate persoanelor cu dizabilități. Programul de funcționare este de luni până sâmbătă, între 7:30 și 21:00, iar duminică, între 8:00-19:00.

Experiența de cumpărături din noile magazine PENNY reflectă angajamentul companiei pentru portofoliul 3RO – produse cu ingredientul principal din România, procesate și ambalate în țară. Clienții găsesc în noile magazine PENNY zone extinse dedicate produselor proaspete și mărcilor proprii, cu o semnalizare clară a promoțiilor și a categoriilor de produse esențiale. În plus, noul magazin PENNY oferă soluții convenabile pentru stilul de viață dinamic al clienților, incluzând o gamă variată de produse ready to eat, semipreparate, precum și opțiuni refrigerate și congelate, adaptate nevoilor de zi cu zi.

PENNY investește continuu în tehnologii noi, precum sisteme de refrigerare prietenoase cu mediul, stații de încărcare pentru vehicule electrice, instalarea de panouri fotovoltaice, implementarea de sisteme standardizate pentru eficiența energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, în conformitate cu standardele ISO 50001 și BREEAM.

Extinderea rețelei face parte din strategia PENNY Punct, axată pe șapte piloni principali: experiență îmbunătățită în magazine, expansiune, produse românești, oameni, digitalizare, sustenabilitate și comunicare integrată.