România are cele mai mari dobânzi din UE la titlurile de stat!

România a ajuns în prezent în fruntea clasamentului european atât în ceea ce privește inflația, cât și costurile de finanțare ale datoriei publice, în contextul în care randamentele titlurilor de stat pe termen lung au depășit pragul de 7%. Situația pune presiune suplimentară asupra bugetului, în condițiile în care doar Ungaria se mai confruntă cu niveluri similare ale dobânzilor în regiune.

În acest context, Ministerul Finanțelor a respins ofertele primite la cinci licitații consecutive de obligațiuni, considerând costurile prea ridicate. Autoritățile susțin însă că își permit această strategie temporară, bazându-se pe rezervele de finanțare acumulate anterior, inclusiv prin împrumuturi externe realizate înainte de escaladarea conflictului din Iran.

”În România, inflația a scăzut ușor în februarie, dar efectele consolidării fiscale mențin rata inflației din România la cel mai ridicat nivel din regiune. Privind în perspectivă, inflația din martie va fi cel mai probabil afectată de creșterea prețurilor petrolului, care se reflectă relativ rapid în prețurile combustibililor”, arată un comentariu al economiștilor BCR Erste, citat de Economica.

Potrivit aceleiași analize, creșterea randamentelor obligațiunilor generează dificultăți pentru ministerele de finanțe din întreaga regiune, însă România se află printre cele mai afectate state.

”Recent, România a respins toate ofertele depuse pentru emisiunile de obligațiuni de stat cu scadența în 2028 și 2031”, spune Erste.

Totuși, analiștii subliniază că statul român dispune de o anumită marjă de manevră datorită finanțărilor atrase anterior.

”România își poate permite să aștepte stabilizarea piețelor înainte de a vinde mai multe obligațiuni în cadrul licitațiilor interne, deoarece a creat o rezervă de finanțare suficientă prin emisiunea de datorii de la începutul anului, potrivit șefului Trezoreriei, Ștefan Nanu”, arată analiza băncii austriece.

La rândul său, directorul Trezoreriei Statului, Ștefan Nanu, a explicat că strategia actuală este posibilă datorită prefinanțării realizate la începutul anului, în condiții favorabile.

”Ministerul poate să stea în afara pieţei pentru o perioadă, ăsta este exact preţul faptului că avem acel buffer în valută la Banca Naţională. Din finanţarea de început de an, noi ne-am prefinanţat, am făcut şi emisiunea de obligaţiuni într-o sumă destul de mare, exact înainte să înceapă conflictul, la nişte spread-uri şi dobânzi foarte bune, plus că am mai executat şi nişte plasamente private, chiar mai avem unele în curs de implementare, la nişte costuri foarte bune”, a declarat Ștefan Nanu, directorul Trezoreriei, la o conferință de presă.

România a reușit să atragă aproximativ 4,7 miliarde de euro de pe piețele financiare internaționale la finalul lunii februarie 2026, cu doar câteva zile înainte de izbucnirea conflictului din Iran, evitând astfel majorarea costurilor de împrumut care a urmat ulterior.

Cu toate acestea, evoluțiile recente indică o deteriorare a poziției României în regiune. La data de 17 martie 2026, randamentul titlurilor de stat românești a ajuns la 7,330%, depășind chiar și nivelul înregistrat de Ungaria, de 7,310%. Prin comparație, costurile de finanțare ale altor state din regiune rămân semnificativ mai reduse, precum Polonia (5,583%), Serbia (5,110%), Bulgaria (5,092%) sau Cehia (4,792%).