România rămâne liderul autoritar la capitolul inflație, în UE!

Rata anuală a inflației în Uniunea Europeană a crescut la 2,1% în luna februarie 2026, de la 2% în ianuarie, potrivit datelor publicate miercuri de Eurostat. România continuă să înregistreze cea mai ridicată inflație din blocul comunitar, cu un avans anual al prețurilor de 8,3%.

Cele mai scăzute rate ale inflației au fost raportate în Danemarca (0,5%), Cipru (0,9%) și Cehia (1%). La polul opus, după România, se situează Slovacia (4%) și Croația (3,9%).

Comparativ cu luna ianuarie, inflația anuală a scăzut în 11 state membre, inclusiv în România (de la 8,5% la 8,3%), a rămas stabilă în patru țări și a crescut în 12 dintre economiile Uniunii Europene, potrivit Eurostat.

În zona euro, rata anuală a inflației a urcat la 1,9% în februarie, față de 1,7% în ianuarie, apropiindu-se de ținta pe termen mediu de 2% stabilită de Banca Centrală Europeană (BCE).

Principalele contribuții la creșterea prețurilor au provenit din sectorul serviciilor, care a adăugat 1,54 puncte procentuale la rata totală. Produsele alimentare, alcoolul și tutunul au contribuit cu 0,48 puncte procentuale, în timp ce energia a avut un efect de temperare, scăzând cu 0,30 puncte procentuale.

Inflația de bază, un indicator urmărit îndeaproape de BCE, a crescut la 2,4% în februarie, de la 2,2% în luna precedentă.

Datele anterioare ale Institutului Național de Statistică (INS) arată că rata anuală a inflației în România a coborât ușor la 9,31% în februarie, de la 9,62% în ianuarie. Cele mai mari creșteri de prețuri s-au înregistrat la servicii (+11,37%), urmate de mărfurile nealimentare (+9,41%) și cele alimentare (+7,89%).

Indicele prețurilor de consum a fost de 100,59% în februarie față de ianuarie, ceea ce reflectă o creștere lunară de 0,59%. De la începutul anului, inflația cumulată a ajuns la 1,5%, iar rata medie a creșterii prețurilor din ultimele 12 luni s-a situat la 8,1%.

Conform indicelui armonizat al prețurilor de consum (IAPC), utilizat la nivel european, România a înregistrat o inflație anuală de 8,3% în februarie, iar media ultimelor 12 luni a fost de 7,3%.

Banca Națională a României estimează o inflație de 3,9% până la finalul anului 2026, în creștere față de prognoza anterioară de 3,7%. Pentru sfârșitul anului 2027, banca centrală anticipează o temperare a inflației la 2,7%.

Guvernatorul Mugur Isărescu a declarat în februarie că procesul de dezinflație va continua, dar într-un ritm gradual, în contextul unor presiuni persistente din partea prețurilor la servicii și a cererii interne.

