Șoferii din România au luat cu asalt benzinăriile din Bulgaria!

Creșterea prețurilor la carburanți în Europa determină tot mai mulți șoferi să caute alternative mai ieftine peste graniță, fenomen vizibil în special în sud-estul continentului. La frontiera dintre Grecia și Bulgaria se înregistrează o creștere semnificativă a numărului de cetățeni greci care traversează granița pentru a alimenta, atrași de diferențele de preț care pot ajunge până la 50 de cenți pe litru.

Tendința se reflectă și în cazul României, unde tot mai mulți șoferi aleg să meargă în Bulgaria pentru a face plinul, profitând de prețuri mai mici cu aproximativ 2 lei pe litru. Pentru cei care locuiesc în apropierea graniței, economiile pot ajunge chiar și la 100 de lei pentru un singur plin de combustibil.

Pe lângă alimentare, grecii merg în Bulgaria și pentru alte cumpărături, în special pentru carne, considerată mai ieftină și de calitate mai bună, mai ales în perioada sărbătorilor precum Paștele. Magazinele bulgare atrag și cumpărători interesați de îmbrăcăminte, încălțăminte și electrocasnice, deși diferențele de preț la alimente s-au redus în ultimii ani.

Autoritățile elene au început să monitorizeze mai atent traficul la frontieră, în condițiile în care unii șoferi încearcă să transporte cantități suplimentare de combustibil în recipiente, practică interzisă și sancționată.

În România, scumpirile sunt puse în legătură cu evoluțiile internaționale, inclusiv conflictul din Orientul Mijlociu, care afectează piața petrolieră. Ministerul Energiei a propus Guvernului un set de măsuri pentru atenuarea impactului acestor evoluții asupra pieței interne.

Autoritățile admit însă că nu pot interveni rapid pentru a limita creșterile de preț. Guvernul analizează situația în mod constant, urmărind evoluțiile din piață și nivelul stocurilor.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că a discutat cu principalii operatori din sector, precum OMV, Rompetrol și Socar, pentru a evalua rezervele disponibile.