Un remorcher s-a scufundat în Portul Midia. Cinci persoane a murit!

Un remorcher Astana, cu pavilion românesc, s-a scufundat miercuri în Dana 1 din Portul Midia. Nava avea 5 oameni la bord.

Toți cei cinci membri ai echipajului au murit. Șansele de supraviețuire ale acestora în urma scufundării remorcherului la ora 8:40 au scăzut din cauza hipotermiei, potrivit Info-Sud-Est.ro.

Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Dobrogea au anunţat că pompierii au fost sesizaţi că un remorcher s-a scufundat în Portul Midia, Dana 1, iar la bordul acestuia s-ar putea afla cinci persoane.

La faţa locului s-au deplasat un echipaj de Terapie Intensivă Mobilă, elicopterul SMURD, un echipaj SMURD B, o maşină de stingere, o ambarcaţiune şi echipa de scafandri şi trei ambulanţe ale Serviciului Judeţean.

O persoană a fost adusă la cheu, dar din păcate nu a răspuns manevrelor de resuscitare și a fost declarată decedată.

Midia Marine Terminal a anunțat că nava remorcher s-a scufundat în timpul unor manevre de descărcare pentru un tanc petrolier.

„În cursul acestei dimineți, în jurul orei 08:40, un remorcher al companiei Midia Marine Terminal s-a scufundat, în timpul manevrelor de asistență la descărcare efectuate pentru un tanc petrolier aflat la terminalul off-shore din raza portului Midia”, a transmis Midia Marine Terminal, într-un comunicat, citat de Ziua Constanța.

„În acest moment, situația este gestionată de autoritățile cu competență în domeniu – ISU „Dobrogea” Constanța și ARSVOM, cu care compania este în contact direct. Manevrele de descărcare ale vaporului aflat la terminal au fost sistate în siguranță, neexistând riscuri suplimentare”, a mai precizat Midia Marine Terminal.