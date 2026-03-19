Accident cumplit pe DN6, între Orșova și Severin. Cinci persoane, implicate!

Circulația rutieră pe DN6, între Orșova și Drobeta-Turnu Severin, a fost blocată temporar joi, în urma unui accident rutier produs în zona Viaductului Vodița. În eveniment au fost implicate trei autovehicule, o autoutilitară și două autoturisme, în care se aflau cinci persoane, printre care și un minor.

În acest moment, este blocată singura cale de acces între Oltenia și Banat.

Potrivit ISU Mehedinți, Secția de Pompieri Orșova a intervenit la fața locului cu o autospecială de stingere dotată cu modul de descarcerare și o ambulanță SMURD. De asemenea, un echipaj SAJ a acordat sprijin medical.

Echipajele de intervenție au evaluat toate cele cinci persoane implicate, patru adulți și un minor, care erau conștiente și cooperante. După acordarea primului ajutor, acestea au refuzat transportul la spital.

Pompierii au asigurat zona pentru prevenirea incendiilor, iar traficul a fost reluat ulterior în condiții normale, după finalizarea cercetărilor efectuate de poliție pentru stabilirea cauzelor accidentului.