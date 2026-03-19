ANAF demarează controale în toată țara, după ce prețul motorinei a sărit de 10 lei litrul!

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) face controale la nivel național, în contextul în care prețul motorinei a trecut deja de 10 lei. Inspectorii Fiscului au obiective precise, printre care depistarea celor care umflă artificial prețurile.

Combustibilii continuă să se scumpească, urmare a războiului din Orientul Mijlociu. Joi, prețul motorinei a trecut de 10 lei litrul, context în care ANAF a demarat controale la nivel național pe piața carburanților.

Acțiunile de verificare întreprinse de inspectorii Fiscului au ca scop prevenirea și combaterea eventualelor practici de neconformare fiscală pe fondul evoluției prețurilor pe piața combustibililor.