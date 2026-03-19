ANAF demarează controale în toată țara, după ce prețul motorinei a sărit de 10 lei litrul!
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) face controale la nivel național, în contextul în care prețul motorinei a trecut deja de 10 lei. Inspectorii Fiscului au obiective precise, printre care depistarea celor care umflă artificial prețurile.
Combustibilii continuă să se scumpească, urmare a războiului din Orientul Mijlociu. Joi, prețul motorinei a trecut de 10 lei litrul, context în care ANAF a demarat controale la nivel național pe piața carburanților.
Acțiunile de verificare întreprinse de inspectorii Fiscului au ca scop prevenirea și combaterea eventualelor practici de neconformare fiscală pe fondul evoluției prețurilor pe piața combustibililor.
Inspectorii Fiscului verifică situațiile în care există suspiciuni de fraudă fiscală asociată cu practici care pot afecta corectitudinea pieței. În cazurile în care faptele constatate sunt de natură să afecteze concurența loială sau interesele consumatorului, prin practici speculative, vor fi sesizate instituțiile abilitate ale statului.
Scopul acțiunilor ANAF este asigurarea conformării fiscale și a unui mediu concurențial corect, ca premisă pentru o stabilizare a pieței carburanților în această perioadă, mai scrie sursa citată.
Președintele Nicușor Dan a anunțat, joi, că autoritățile române vor lua ”un set de măsuri” pe fondul scumpirii combustibililor.
”Am discutat despre preţurile carburanților în CSAT. Şi ministrul de Finanţe şi ministrul Energiei au venit cu diferite scenarii. Între timp, au mai avut loc discuţii la Guvern, între Guvern şi operatorii de pe piaţa de energie şi o să vedeţi în zilele următoare, într-o săptămână, estimez eu, un set de măsuri. (…) O să vedeţi măsurile în momentul în care vor fi adoptate, dar o să fie o acţiune din partea statului român”, a spus șeful statului, după întâlnirea cu secretarul general al NATO de la Bruxelles.