Bugetul de stat pe anul 2026 va trece! Bolojan a acceptat pachetul de solidaritate propus de PSD!

România ar putea avea, de săptămâna aceasta, buget pe anul în curs! Premierul Ilie Bolojan a anunțat, joi, că pachetul de solidaritate propus de PSD se va regăsi în viitorul buget. ”Celelalte amendamente nu vor fi aprobate”, a mai spus șeful Executivului.

”Aveam responsabilitatea să deblocăm discuțiile legate de buget, având în vedere problemele pe cere le parcurgem și ținând cont de situația bugetară, de criza care ține de războiul din golf și contextul în care ne găsim”, a subliniat prim-ministrul.

Măsurile din pachetul de solidaritate vor fi susținute prin reducerea componentei de cheltuieli din buget, mai precis prin amânarea plății unor drepturi obținute de magistrați în instanță, a mai spus Bolojan.

”Aveam două posibilități (ca sursă de finanțare – n.r.): să crestem deficitul, cu anvelopa necesară amendamentelor din parlament, și s-a mers pe a doua – să reducem alte cheltuieli. Am decis să reducem componenta de cheltuieli ce ține de achitarea unor drepturi obținute de magistrați prin sentinte câștigate în anii trecuți și amânarea lor pentru anii următori”, a explicat Bolojan.