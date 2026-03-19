Consumul zilnic de cafea sau ceai reduce riscul de demență!

Un studiu desfășurat timp de 43 de ani de cercetători de la Mass General Brigham și Harvard T.H. Chan School of Public Health arată că 2-3 cești de cafea cu cofeină sau 1-2 cești de ceai pe zi reduc riscul de demență cu 18%.

Cercetătorii au descoperit că băuturile cu cofeină au efecte benefice asupra sănătății cognitive, datorită proprietăților antiinflamatoare ale cofeinei. Efectele pozitive au fost observate indiferent de riscurile genetice ale participanților.

Rezultatele au fost publicate în revista JAMA (The Journal of the American Medical Association), editată de Asociația Medicală Americană din 1883, scrie MedOnet, portalul cu informații medicale al publicației Onet.

Un studiu amplu, desfășurat pe parcursul a 43 de ani, a adus noi dovezi despre beneficiile moderate ale consumului de cafea și ceai pentru sănătatea creierului.

Cercetătorii de la instituții de renume, precum Mass General Brigham și Harvard T.H. Chan School of Public Health, au analizat datele a 131.821 de participanți din Nurses Health Study și Health Professionals Follow-Up Study, una dintre cele mai mari și mai lungi cercetări de acest tip. 2-3 cești de cafea cu cofeină sau de ceai.

Rezultatele, publicate în prestigioasa revistă JAMA, indică faptul că persoanele care consumă zilnic 2-3 cești de cafea cu cofeină sau 1-2 cești de ceai au un risc redus cu 18% de a dezvolta demență și prezintă o încetinire mai mică a funcțiilor cognitive.

„Am dorit să investigăm dacă un obicei comun, cum ar fi consumul de cafea, poate fi o metodă accesibilă de prevenire a demenței. Perioada lungă de observație ne-a permis să verificăm această ipoteză în detaliu”, a declarat dr. Daniel Wang, autorul principal al studiului, scrie Libertatea.ro.

Deși concluziile sunt promițătoare, experții avertizează că băuturile cu cofeină nu reprezintă o soluție completă pentru prevenirea demenței. Acestea pot fi, în schimb, parte dintr-un stil de viață sănătos, care include o alimentație echilibrată și activitate fizică regulată.