Deputatul Acțiunii Conservatoare, Robert Alecu, trage un nou semnal de alarmă în privința creșterii alarmante a prețului la combustibili: „România riscă un nou șoc economic în lanț!”

Deputatul Acțiunii Conervatoare, Robert Alecu, a avertizat că România riscă un nou șoc economic în lanț. Potrivit lui Alecu, dacă motorina urcă spre 10 lei, costurile transportului explodează, iar asta se va vedea imediat în prețurile din magazine. În același timp, a precizat deputatul ACT, guvernul prezintă un buget optimist, în timp ce tot mai mulți economiști avertizează asupra riscului de recesiune și inflație ridicată.

De altfel, Robert Alecu a menționat că atunci când energia și combustibilul se scumpesc, întreaga economie încetinește. În opinia deputatului Acțiunii Conservatoare, soluția discutată tot mai des este reducerea fiscalității pe combustibil și energie pentru a evita blocajul economic.

“La București, guvernanții ne vând cifre desenate din pix. Vreau să spun că bugetul de stat pentru anul 2026 este o ficțiune periculoasă pentru că nu poți să speri la creștere economică atunci când economiștii avertizează clar că intrăm în recesiune și că inflația va sari de 10%. Riscăm un blocaj logistic unde transportul mărfurilor devine un lux, iar prețurile la raft vor exploda pur și simplu din cauza șocului energetic global.

Soluția pe care toți o ocolesc, dar este tot mai evidentă, o reprezintă reducerea imediată și drastică a fiscalității pe combustibil și pe energie. Ministrul Finanțelor trebuie să înceteze să mai alimenteze aparatul de stat din disperarea oamenilor și să aplice urgent această tăiere din taxe înainte ca economia să se gripeze definitiv. Statul trebuie să învețe să strângă cureaua înaintea cetățeanului!”, a punctat Robert Alecu.