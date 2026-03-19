Grupul Hotelier TISA a investit peste 6 milioane de euro în Băile Olănești și accelerează extinderea turismului balnear la nivel național

România valorifică doar parțial una dintre cele mai mari resurse balneare din Europa, însă antreprenori precum Ioana Gogu, coordonator al Grupului Hotelier TISA, contribuie la repoziționarea stațiunii Băile Olănești ca destinație relevantă pentru turismul de wellness și sănătate din România. La nivel global, economia wellness a ajuns la 6,8 trilioane de dolari în 2024 și este estimată să atingă 9,8 trilioane de dolari până în 2029, potrivit Global Wellness Institute. Segmentul de turism wellness este unul dintre cele mai dinamice, susținut de creșterea interesului pentru prevenție și stil de viață sănătos. Pentru 2025, Grupul hotelier TISA a înregistrat o cifră de afaceri de peste 3 milioane de euro și susține aproximativ 70 de locuri de muncă, având un rol activ în economia locală.

În România, turismul balnear beneficiază de un avantaj natural semnificativ, țara deținând aproximativ o treime din resursele balneare ale Europei. Cu toate acestea, nivelul de valorificare rămâne sub potențial, ceea ce creează oportunități pentru investiții și dezvoltare. În paralel, piața de ospitalitate din România este estimată la 2,64 miliarde de dolari în 2026 și ar putea ajunge la 3,79 miliarde de dolari până în 2031, cu un ritm anual de creștere de peste 7%, potrivit analizelor de specialitate.

Investiții și planuri de dezvoltare: focus pe segmentul premium

Pentru 2026, compania va finaliza o investiție de aproximativ 6 milioane de euro în Grand Hotel TISA, un hotel de patru stele cu 71 de camere, care va completa infrastructura existentă. Noua unitate va fi conectată direct la zona de spa și aquapark și va introduce un concept de tip „spa vacation”, în care tratamentul balnear este integrat discret în experiența de vacanță.

Strategia companiei include flexibilitate în configurarea pachetelor, cu accent pe zona de spa și relaxare, dar și opțiuni suplimentare pentru familiile cu copii. Pentru 2027, TISA Hotels are în plan demararea construcției unui nou hotel într-o altă stațiune balneară, ca parte a strategiei de dezvoltare a unui lanț hotelier balnear la nivel național.

Profil antreprenorial. Grupul hotelier TISA – de la afacere de familie la ecosistem turistic integrat

Ioana Gogu coordonează dezvoltarea unei afaceri de familie începută în 1992, în Băile Olănești, care a evoluat de la o vilă turistică la un portofoliu ce include trei hoteluri cu baze de tratament balnear și unul dintre cele mai mari aqua park-uri din Oltenia.

Modelul de business este construit pe capital familial, cu accent pe reinvestire și dezvoltare pe termen lung. Extinderea companiei a fost susținută și prin atragerea de fonduri europene, fiind implementate patru proiecte care au contribuit la modernizarea infrastructurii și diversificarea serviciilor. În paralel, Ioana Gogu este vicepreședinte al Organizației Patronatelor din Turismul Balnear din România (OPTBR), implicându-se în dezvoltarea și promovarea acestui sector strategic.

Dinamica pieței: turismul balnear atrage un public tot mai divers

Evoluția TISA Hotels reflectă schimbările din piață și din comportamentul turiștilor. Dacă în trecut stațiunea era asociată în principal cu tratamentele pentru persoane vârstnice, în prezent profilul clientului s-a diversificat semnificativ. Datele interne ale companiei arată că:

aproximativ 40% dintre turiști aleg Băile Olănești pentru tratament balnear;

vârsta medie a scăzut de la 60+ la aproximativ 45 de ani, pe fondul interesului pentru prevenție;

segmentul de relaxare reprezintă circa 22%, fiind format din turiști activi, orientați spre wellness și natură;

aproximativ 18% dintre clienți sunt atrași de zona de divertisment, în special de aquapark.

Această distribuție confirmă transformarea stațiunii dintr-o destinație strict medicală într-un ecosistem turistic complet, care integrează sănătatea, relaxarea și divertismentul. Din punct de vedere geografic, compania atrage constant turiști din București, dar și din Craiova, Argeș, Gorj și Dolj, iar în ultimii ani se observă o creștere a interesului din zona Ardealului, din orașe precum Cluj, Brașov și Alba Iulia.

Băile Olănești, pe radarul turismului de nișă

Dezvoltarea stațiunii este susținută și de inițiative locale de promovare. Grupul hotelier TISA (operat prin OMICRON SRL) este implicat în astfel de demersuri și a fost partener strategic în cadrul proiectului Oltentic Muse, un program care promovează județul Vâlcea ca destinație de slow tourism. În acest context, Băile Olănești are potențialul de a deveni, în următorii ani, un reper pentru turiștii care caută experiențe de wellness, sănătate și echilibru, aliniate tendințelor internaționale din turismul de nișă.

Despre Grupul hotelier TISA

Grupul hotelier TISA operează un model integrat care reunește cazare, tratament balnear, spa și divertisment în Băile Olănești. Hotel TISA, unitatea principală, este un hotel de trei stele cu 71 de camere, care include bază de tratament balnear, zonă de spa și restaurant propriu. Portofoliul este completat de Hotel Aurora, o unitate de 25 de camere, orientată către segmentul accesibil. Componenta de wellness și divertisment este susținută de Aqua Park TISA, un complex de peste 4.000 mp, care include zone de spa, fitness și relaxare, precum și concepte premiate la nivel european.