Trump avertizează Iranul cu distrugerea celui mai important zăcământ de gaze al Iranului

Președintele SUA, Donald Trump, amenință cu distrugerea celui mai important zăcământ de gaze al Iranului, dacă această țară ”decide imprudent să atace o ţară complet nevinovată, şi anume Qatarul”. Șeful de la Casa Albă promite să pună în practică amenințarea ”cu sau fără ajutorul ori consimţământul Israelului”.

Amenințarea a fost exprimată de șeful de la Casa Albă, cât se poate de limpede, pe Truth Social.

Donald Trump a confirmat totodată că Israelul a atacat zăcământul de gaze South Pars, dar a asigurat că Statele Unite „nu ştiau nimic” despre atac, ceea ce a dus la represalii iraniene împotriva instalaţiei de la Ras Laffan din Qatar.

”Israelul nu va lansa alte atacuri asupra acestui zăcământ extrem de important şi preţios South Pars, cu excepţia cazului în care Iranul decide imprudent să atace o ţară complet nevinovată, şi anume Qatarul. În acest caz, Statele Unite ale Americii, cu sau fără ajutorul ori consimţământul Israelului, vor distruge masiv întregul zăcământ de gaze South Pars cu o forţă şi o putere pe care Iranul nu le-a mai văzut sau cunoscut niciodată”, a scris Donald Trump, pe propria rețea de socializare.

South Pars este partea iraniană a unui uriaș zăcământ de gaze naturale aflat pe 9.700 de kilometri pătrați din Golful Persic și împărțit cu Qatarul. Conform estimărilor, cantitatea de gaze din acest zăcământ variază între 14 și 51 de trilioane de metri cubi. Iranul deține cam o treime din zăcământ.