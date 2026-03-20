Exact Tours: Toate circuitele programate s-au desfășurat conform planificării, inclusiv în contextul restricțiilor din spațiul aerian din Orientul Mijlociu

Exact Tours, operator de turism fondat în 1998 și specializat în circuite culturale pe destinații îndepărtate, anunță că toate grupurile ce au călătorit în această perioadă au ajuns la destinație și s-au întors în țară în deplină siguranță.

Având în vedere situația din Orientul Mijlociu, compania a pus pe primul loc siguranța turiștilor, minimizarea disconfortului și păstrarea calității experienței de vacanță. Astfel, echipa a gestionat în timp real rute alternative de zbor, replanificări logistice și s-a coordonat cu partenerii săi internaționali, pentru ca toate grupurile să ajungă la destinație și să beneficieze de programele turistice.

Cum a gestionat Exact Tours situația, pas cu pas

Echipa Exact Tours a monitorizat permanent evoluția situației și a acționat diferențiat în funcție de itinerariul fiecărui grup:

Grupurile care nu tranzitau zona de risc au călătorit conform planificării inițiale, fără nicio modificare. Turiștii nu au resimțit nicio diferență față de programul original.

Grupurile cu escală în Doha au fost rerutate în timp util către destinații prin rute alternative, cu alte companii aeriene. Acest lucru a presupus coordonare intensă cu partenerii operaționali și companiile aeriene – un efort logistic semnificativ, ce a permis ca turiștii să ajungă la destinație fără întârzieri majore.

În toate cazurile, programele turistice la destinație s-au desfășurat fără afectarea elementelor esențiale: vizite, excursii, cazare, transferuri – totul conform planificării.

Sezon de vârf în Japonia: grupuri în plină desfășurare

Perioada martie–aprilie coincide cu sezonul cireșilor înfloriți, una dintre cele mai căutate experiențe turistice din lume. Exact Tours are în prezent mai multe grupuri active în Japonia, toate desfășurându-se în condiții excelente, alături de ghizi experimentați care cunosc destinația în profunzime.

„Suntem aici, la fața locului, și totul se desfășoară în condiții excelente. Grupurile se bucură de fiecare moment din această experiență spectaculoasă, iar atmosfera este exact așa cum ne dorim: relaxată, sigură și memorabilă”, declară Andrei Neagu, Manager Coordonare Tururi.

Întoarcerea acasă, la fel de importantă

Exact Tours acordă aceeași atenție și revenirii turiștilor în țară. Weekendul trecut, un grup s-a întors cu succes din Vietnam, iar pe 18 martie, chiar directorul general al companiei, Olivia Berghianu, a întâmpinat personal la aeroportul din București un grup revenit din Japonia – un gest care reflectă filosofia companiei: o afacere de familie care pune omul din spatele călătoriei pe primul loc.

Ce spun turiștii: reacții după întoarcerea în țară

Turiștii reveniți recent din excursiile Exact Tours, care au călătorit pe rute alternative de zbor, confirmă calitatea experienței și apreciază efortul echipei:

„Am “simțit” ca, dincolo de organizarea fără cusur a circuitului în Japonia, există “cineva” care coordonează totul cu profesionalism! Ne-am bucurat mult să vă cunoaștem personal, astăzi, când ne-ați așteptat la aeroport, când ați devenit prima persoană de “acasă” care ne-a întâmpinat pentru a se convinge ca suntem bine! Ne-a fost și nouă puțin teamă să plecăm de acasă, într-un moment în care pericolul “plutea” în aer, dar ne bucurăm că nu am renunțat! Vă mulțumim tuturor pentru momentele frumoase petrecute împreună! Dumnezeu să ne aibă în pază pe toți și să ne revedem cu bine, într-un nou circuit organizat de Exact Tours!” a declarat o clientă care a revenit pe 18 martie dintr-un circuit în Japonia.

„Am înțeles situația și ne-am dat seama cât de mult ați muncit pentru ca totul să se desfășoare în siguranță. Vă mulțumim și vă apreciem! Sperăm să mai călătorim împreună” a declarat o altă clientă după un circuit în Vietnam.

De ce contează o agenție de turism în perioade de incertitudine

Contextul actual demonstrează concret beneficiile colaborării cu o agenție profesionistă. Atunci când apar modificări operaționale în industria aviatică, turiștii care călătoresc prin Exact Tours nu trebuie să gestioneze singuri situația: echipa se ocupă de rerutarea zborurilor, coordonarea cu partenerii operaționali și identificarea soluțiilor disponibile, inclusiv acoperirea de către companie a unor eventuale costuri suplimentare. În plus, grupurile organizate beneficiază de prioritate în relația cu companiile aeriene – un avantaj semnificativ față de călătorul individual.

„Când călătorești printr-o agenție nu trebuie să gestionezi singur aceste situații. Noi ne ocupăm de tot, în strânsă colaborare cu partenerii operaționali implicați – de la comunicarea cu companiile aeriene până la reorganizarea logisticii călătoriei. Turiștii noștri beneficiază de suport permanent, 24/7”, explică Olivia Berghianu, Director General, Exact Tours.

Mesaj pentru turiști: nu renunțați la călătorii, ci alegeți partenerii potriviți

Reprezentanții Exact Tours subliniază că activitatea turistică globală continuă, iar majoritatea programelor de călătorie se desfășoară conform planificării, iar deciziile de călătorie trebuie luate informat, în baza datelor actualizate.

Interesul turiștilor pentru destinațiile îndepărtate rămâne ridicat, Asia continuând să fie una dintre regiunile preferate de români, datorită diversității culturale și experiențelor autentice.

„Lumea este imprevizibilă, dar asta nu înseamnă că trebuie să stai acasă. Înseamnă că merită să ai pe cineva în spatele tău. Dacă ai amânat o călătorie pentru că nu știi ce se mai întâmplă în lume, soluția nu este să renunți la planuri, ci să ai alături un partener de încredere care să gestioneze situațiile neprevăzute”, spune Olivia Berghianu.

Specialiștii Exact Tours recomandă turiștilor să se informeze din surse oficiale și să apeleze la consultanță profesionistă atunci când își planifică vacanțele, mai ales în perioade în care contextul internațional poate genera schimbări rapide în industria transportului aerian.

Destinații noi și diversificarea portofoliului

În paralel cu operațiunile curente, Exact Tours a accelerat dezvoltarea de programe noi, oferind alternative și în alte zone: Europa, America de Nord și de Sud și Africa – un focus strategic recent, cu un portofoliu în creștere semnificativă.

„Călătoriile continuă, iar rolul nostru este să le facem cât mai sigure și mai bine organizate pentru turiști”, concluzionează Olivia Berghianu.

Despre Exact Tours

Exact Tours, companie fondată în 1998, organizează circuite culturale cu însoțitor, croaziere și vacanțe personalizate în peste 50 de destinații din întreaga lume. Cu aproape 30 de ani de activitate, o echipă proprie de însoțitori de grup și parteneriate directe la destinație, compania recomandă doar locuri pe care le cunoaște în profunzime. Afacere de familie cu rădăcini puternice în Japonia, Exact Tours pune siguranța, calitatea experienței și relația cu călătorii pe primul loc.