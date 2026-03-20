Grindeanu, noi mostre de duplicitate. Liderul PSD cere Guvernului să ia măsuri pentru reducerea impactului creșterii prețului carburanților în România!

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri că, după adoptarea bugetului de stat pe anul 2026, Guvernul ar trebui să se ocupe de măsuri care să reducă impactul creșterii prețului carburanților. Declarația vine în a 12 zi de scumpiri a carburanților după izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu.

Sorin Grindeanu a fost întrebat care vor fi măsurile de sprijin pentru români, pentru a ține în frâu prețul motorinei care ar putea să depășească 12 lei în acest weekend.

”Ministrul Bogdan Ivan a prezentat toate aceste lucruri. Eu mă aștept ca, după votarea acestui buget, care se va întâmpla în câteva ore, Guvernul să se ocupe de acest lucru, și din punct de vedere al Ministerului Energiei și din punct de vedere al Ministerului Agriculturii, fiindcă de fapt astea sunt lucrurile importante. Dincolo de scandalurile și circul din Parlament, vedem ce se întâmplă în fiecare zi”, a spus președintele PSD, Sorin Grideanu.

Prețul carburanților a sărit în aer vineri dimineață. La pompe a fost înregistrată cea mai mare scumpire de la începutul războiului din Orientul Mijlociu.