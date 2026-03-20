Ministerul Educaţiei susține că mai puțin de 5% din licee boicotează examenul de Bacalaureat!

”Potrivit informaţiilor transmise de către inspectoratele şcolare judeţene (data de referinţă: 19 martie, ora 16:00), simularea probelor scrise din cadrul examenului national de bacalaureat din acest an, programată în cursul săptămânii viitoare, se va desfăşura în peste 1.350 de unităţi de învăţământ cu elevi în clase terminale de liceu”, anunţă, joi după-amiază, Ministerul Educaţiei.

Potrivit sursei citate, simularea se va organiza în 1.358 unităţi de învăţământ (95,16%), cu peste 131.000 de elevi.