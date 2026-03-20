bacalaureat
EvenimentDeschidere

Ministerul Educaţiei susține că mai puțin de 5% din licee boicotează examenul de Bacalaureat!

0

Ministerul Educaţiei anunţă că, potrivit datelor valabile joi, la ora 16.00, simularea probelor scrise din cadrul examenului national de bacalaureat se va derula în peste 1.350 de unităţi, reprezentând peste 95% din total. În 69 de unităţi nu se vor susţine probele, dar situaţia se mai poate schimba până luni.

”Potrivit informaţiilor transmise de către inspectoratele şcolare judeţene (data de referinţă: 19 martie, ora 16:00), simularea probelor scrise din cadrul examenului national de bacalaureat din acest an, programată în cursul săptămânii viitoare, se va desfăşura în peste 1.350 de unităţi de învăţământ cu elevi în clase terminale de liceu”, anunţă, joi după-amiază, Ministerul Educaţiei.
Potrivit sursei citate, simularea se va organiza în 1.358 unităţi de învăţământ (95,16%), cu peste 131.000 de elevi.

”Unităţi de învăţământ care au anunţat că nu participă la simulare până la momentul raportării: 69 (4,84%)”, a precizat ministrul, explicând că până acum peste 60.500 de elevi au participat deja la simulări organizate la nivel local.

”Mulţumim tuturor cadrelor didactice care, indiferent de sarcinile avute în organizarea şi desfăşurarea acestor simulări, au contribuit şi contribuie la derularea acestui demers important, realizat în interesul elevilor, pentru evaluarea nivelului de pregătire actual, identificarea eventualelor lacune în pregătire şi familiarizarea acestora cu condiţiile de desfăşurare a examenelor naţionale din vara acestui an”, a declarat Mihai Dimian, ministrul Educaţiei şi Cercetării.

Simularea probelor scise ale exacmenului de bacalaureat are loc săptămâna viitoare. Luni, este programată proba de Limba română, marţi, 24 martie, proba obligatorie a profilului, miercuri va avea loc proba la alegere a profilului şi specializării, iar joi Limba şi literatura maternă.

Comunicarea rezultatelor este programată pentru data de 3 aprilie 2026.

Sindicaliştii din Educaţie, nemulţumiţi de măsurile adoptate de Guvern pentru reducerea deficitului bugetar, au anunţat boicotarea simulării examenelor naţionale. Simularea probelor scrise ale Evaluării Naţionale nu a avut loc în aproape 130 de unităţi.

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.