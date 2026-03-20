Proiectul legii bugetului de stat pe anul 2026, adoptat, vineri, de plenul reunit al Parlamentului!

Proiectul legii bugetului de stat pe anul 2026 a fost adoptat, vineri, de plenul reunit al Parlamentului. S-au înregistrat 319 voturi pentru, 104 voturi împotrivă și o abținere. Joi a fost o zi maraton, care a început cu un blocaj în coaliție și s-a încheiat la 3 noaptea în Parlament.

Dezbaterile generale pe buget au început joi, în jurul orei 21:00, iar ulterior au avut loc discuții și vot pe articole și anexe. La ora 3:00, plenul reunit al Parlamentului a suspendat dezbaterile, urmând ca acestea să fie reluate la ora 10:00, așa cum a anunțat președintele Senatului, Mircea Abrudean, care a condus ședința comună a Legislativului.

Dezbaterile vor fi reluate de la anexa 3 – ordonator de credite Ministerul Culturii.

Premierul Ilie Bolojan a participat la toate dezbaterile, fiind prezent în sala de plen de la începutul ședinței comune și până când aceasta a fost suspendată.

Proiectul legii bugetului de stat pe anul 2026 a fost aprobat joi în Comisiile reunite de buget-finanțe, cu 38 de voturi pentru și 13 împotrivă.

Dezbaterile din Comisiile de buget, care au început miercuri, au fost suspendate, după ce amendamentul PSD privind pachetul social a fost respins. Joi dimineață, președintele PSD a convocat ședința coaliției pentru a găsi o soluție de deblocare a dezbaterilor pe marginea bugetului, afirmând că nu renunță la pachetul de solidaritate.

După ședința coaliției, premierul Ilie Bolojan a anunțat că s-a găsit o soluție, menționând că s-a căzut de acord să fie reduse cheltuielile care țineau de achitarea unor drepturi obținute de magistrați prin sentințe.

”S-a găsit o formulă prin care propunerea legată de pachetul social să fie susținut de coaliție. Aveam două posibilități: prima – să creștem deficitul cu anvelopa necesară acoperirii amendamentelor din Parlament; nu s-a mers pe această opțiune. A doua variantă, pe care am căzut de acord, este să reducem alte cheltuieli. Analizând structurile bugetului, am decis să reducem componenta de cheltuieli care ținea de achitarea unor drepturi obținute de magistrați prin sentințe care au fost câștigate în anii trecuți și, practic, amânarea acestora pentru anii următori’, a declarat Bolojan.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, s-a declarat ‘satisfăcut’ de faptul că social-democrații au reușit să impună pachetul de solidaritate în integralitate. ‘PSD a reușit să impună pachetul de solidaritate în integralitate, ceea ce este un lucru bun nu pentru PSD, ci pentru pensionari și pentru copiii cu dizabilități’, a spus Grindeanu la Palatul Parlamentului.