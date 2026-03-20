Rezidențele Șotron, ediția a V-a

Muzeul Național al Literaturii Române Iași împreună cu Asociația ACVO anunță lansarea înscrierilor pentru cea de-a V-a ediție a programului „Rezidențele Șotron”, ce sprijină creația literară pentru copii.

Programul oferă trei rezidențe de creație în orașul Iași, dintre care două pentru autoare și autori din România și una pentru o autoare sau un autor din Ucraina. Participanții trebuie să aibă publicată cel puțin o carte pentru copii. Fiecare rezidență include transport dus-întors, cazare în Iași timp de 30 de zile în perioada mai-iunie 2026 și o bursă în valoare de 4000 lei.

Termenul limită de înscriere este 20 aprilie 2026. Candidații sunt rugați să transmită un e-mail la adresa muzeul.literaturii@gmail.com cu un CV și o scrisoare de intenție care să conțină și o descriere a proiectului propus pentru rezidență. Candidații din Ucraina vor trimite materialele în limba engleză.

Pe durata rezidenței (mai-iunie 2026), bursierii au obligația de a susține un atelier de scriere creativă sau storytelling adresat copiilor. La finalul perioadei, fiecare participant va preda un text de minimum două pagini A4 care abordează creativ tema „Apa – responsabilitate și sustenabilitate”.

Dosarele de candidatură vor fi evaluate de către un juriu format din reprezentanți ai Muzeului Național al Literaturii Române Iași, iar rezultatele selecției vor fi anunțate în data de 22 aprilie 2026, pe site-ul www.muzeulliteraturiiiasi.ro.

Inițiat în anul 2022 de MNLR Iași și Asociația ACVO, programul Rezidențele Șotron își propune să susțină literatura contemporană pentru copii și să exprime solidaritate față de scriitorii ucraineni afectați de război. Până în prezent, 12 autori din România și Ucraina au beneficiat de acest sprijin, iar sute de copii din medii vulnerabile au participat la întâlniri cu aceștia. În anul 2026, rezidențele fac parte din programul UNESCO „Iași. Oraș al Literaturii.”

Asociația ACVO, înființată la începutul anului 2018 de compania ApaVital, promovează teme precum protecția mediului, dezvoltarea urbană sustenabilă, spiritul civic, colaborarea și autocunoașterea. Prin proiectele derulate, a distribuit mii de cărți către copiii din zone defavorizate și a creat numeroase biblioteci.

Proiectul „Rezidențele Șotron” este inițiat de Muzeul Național al Literaturii Române Iași, Asociația ACVO și Asociația „Patrimoniu pentru comunitate”, iar partenerii ieșeni de ospitalitate a ediției din anul 2026 sunt Acaju, CUIB, Liceul Teoretic „Varlaam Mitropolitul” și NOIR Coffee Roasters.